محكمة سويدية تدين صحافيا بتهمة تهريب البشر بعد إدخاله قاصرا سوريا إلى البلاد

حكمت محكمة مالمو الابتدائية على الصحافي سويدي فريدريك أونفال بـ75 ساعة من الخدمة الاجتماعية، بعد أن أدانته بتهمة تهريب البشر بعد أن ساعد قاصرا سوريا يبلغ من العمر 15 عاما على دخول البلاد، ولكن المحكمة علقت تنفيذ الحكم، وقال الصحافي إنه سيستأنف الحكم.

أدانت محكمة سويدية صحافيا تلفزيونيا الخميس بتهمة تهريب البشر لمساعدته قاصرا سوريا مهاجرا على الدخول إلى البلاد، إلا أنها علقت الحكم الصادر بحقه.

وفي ربيع 2014، كان الصحافي فريدريك أونفال يصور فيلما وثائقيا حول رد فعل الأحزاب القومية الأوروبية حيال أزمة الهجرة عندما التقى القاصر السوري (15 عاما) في اليونان.

وساعد أونفال (43 عاما) وزملاؤه الصبي "عابد"، وهو ليس الاسم الحقيقي، على الدخول إلى السويد.

وكان "عابد" يسافر وحده، وطلب من أونفال مساعدته دخول السويد للالتحاق بقريبه.

وصرح الصحافي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الشهر الماضي في بلدة مالمو الجنوبية قبل بدء محاكمته "لم يستغرقني الأمر سوى 10 إلى 15 دقيقة لكي يدور هذا السؤال في ذهني وأفهم ما يطلبه مني وأتخذ قراري".

وأضاف "أصبح كل شيء أكثر وضوحا عندما وصلت إلى هذا السؤال ’ما هو القرار الذي سيريح ضميري مستقبلا؟‘"، وطالب محامو الصحافي ببراءته استنادا إلى أنه تصرف من منطلق التعاطف والقلق على مصير الصبي.

لكن محكمة مالمو الابتدائية وجدت أنه مذنب بتهريب البشر، وحكم عليه بتقديم خدمة اجتماعية لمدة 75 ساعة مع وقف التنفيذ.

وأشارت المحكمة إلى أن فريق الصحافيين قام بفعلته انطلاقا من أسباب إنسانية بحته، إلا أن "القانون لا يترك مجالا لتبرئة شخص لهذا السبب".

وقال الصحافي إنه سيطعن في الحكم. وأضاف لوكالة فرانس برس "لست متفاجئا لأنني كنت مستعدا لجميع الاحتمالات.. والمحكمة الابتدائية هي الخطوة الأولى، وآمل في أن تتوصل محكمة الاستئناف إلى نتيجة مختلفة".

وتلقى زميلاه، وهما مصور تلفزيوني ومترجم، نفس العقوبة.

وعندما ارتفع عدد المتقدمين بطلبات لجوء في السويد عام 2015 بشكل كبير (من 80 ألفا عام 2014 إلى 160 ألفا عام 2015)أوقفت الحكومة سياستها السخية للاجئين.

وارتفع عدد الأشخاص الذين ساعدوا مهاجرين غير شرعيين على الدخول إلى السويد بشكل كبير.

ووجهت التهم إلى 116 شخصا بتهم تهريب البشر عام 2016، وهو ضعف العدد مقارنة مع 2015، وثمانية أضعاف عام 2014. ويمكن أن تصل عقوبة تهريب البشر إلى السجن مدة عامين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/02/2017