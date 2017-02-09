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فرنسا

فرنسا: منفذ اعتداء اللوفر يؤكد أنه تحرك بمفرده دون إيعاز من تنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/02/2017

أكد منفذ اعتداء متحف اللوفر في باريس خلال استجوابه، أنه تحرك من تلقاء نفسه ودون إيعاز من تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن المحققين يعتبرون أنه يعتنق أفكار التنظيم المتطرف.

أفاد مصدر مقرب من التحقيق الأربعاء، أن المصري عبدالله الحماحمي (29 عاما) الذي هاجم عسكريين فرنسيين أمام متحف اللوفر الجمعة الماضي، أكد خلال استجوابه الاثنين أنه "لم يتحرك بإيعاز من تنظيم "الدولة الإسلامية"". قائلا إنه "تحرك من تلقاء نفسه دون إيعاز من تنظيم - الدولة الإسلامية- " عندما هاجم العسكريين الأربعة أمام متحف اللوفر بهدف إتلاف مقتنيات ثمينة في المتحف المذكور، حسب قوله.

ويتناقض كلامه مع الوقائع التي أفادت بأنه هاجم العسكريين وهو يحمل ساطورين بطول 40 سنتم ويهتف "الله أكبر".

فيما أشار المصدر نفسه أن المحققين رغم ذلك يعتبرون "أنه يعتنق بشكل أو بآخر مقولات تنظيم "الدولة الإسلامية"".

وقال خلال استجوابه إنه كان يبغي "مهاجمة رمز لفرنسا ردا على ضربات التحالف الدولي التي تطاول إخواننا في سوريا".

ورفض في البداية الكلام إثر إصابته بجروح خطرة برصاص أحد الجنود في بطنه، إلا أنه باشر الكلام الاثنين خلال ثالث جلسة استماع إليه في مستشفى جورج بومبيدو في باريس. ولم يعلن أي طرف تبنيه للاعتداء حتى الآن.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/02/2017

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