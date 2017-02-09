فرنسا: القضاء يعاقب شابين بالسجن في أحداث شغب الضاحية الباريسية أولناي سو بوا

قضت محكمة فرنسية بالحكم ستة أشهر سجنا نافذا على شابين من ضاحية أولناي سو بوا، على خلفية أحداث الشغب والمواجهات التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة، احتجاجا على عنف الشرطة المفرط ضد شاب واغتصابه من قبل أحد رجال الشرطة.

حكمت محكمة بوبيني الجنائية –شمال باريس – بستة أشهر سجنا على شابين ينحدران من ضاحية أولناي سو بوا على إثر المواجهات التي تشهدها المدينة كل ليلة منذ أيام.

واتهم الشابان كمال .ك (23 سنة) وسيري .م (18 سنة) بتهمة نصب كمين، وجمع الحجارة لقذف رجال الشرطة بها، وقطع الكهرباء عن حيّ "3000» بضاحية أولناي سو بوا التي تشهد ليليا مواجهات ما بين قوى الأمن ومحتجين جراء غضب شباب المدينة الذي أذكاه اعتداء رجال شرطة على الشاب تيو، واغتصابه من قبل أحد رجال الشرطة. كما حكم على ثلاثة شبان آخرين ليس لهم سوابق عدلية بستة أشهر غير نافذة.

الدفاع: محاكمة "سياسية"

من جهتهم نفى المتهمون كل الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. في حين أصرت المدعية العامة على أن الشبان شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها أولناي سو بوا. واعتبرت أن الضحايا في هذه المواجهات هم رجال الشرطة في "حرب عصابات حضرية" وبأنه "من غير المعقول أن يكون العنف هو الرد على التذمر" من تصرفات رجال الأمن المتورطين في الاعتداء على الشاب تيو، الذين أوقفوا من العمل ويتابعون أمام القضاء.

دفاع المتهمين، من جانبه وصف المحاكمة بأنها سياسية، لضرب المثل بهم، وإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها ضاحية أولناي سو بوا، ومعها مقاطعة سين سان دوني. وهي الضاحية الشمالية للعاصمة باريس وتعتبر أفقر مقاطعة في فرنسا (27 بالمئة من الفقراء).

وشهدت مدينة أولناي سو بوا اضطرابا لأيام وحرق عشرات السيارات ليلا، واحتجاجات لشبان المنطقة بسبب اتهامات بانتشار عنف الشرطة في حق سكان المنطقة خلال عمليات تفتيش يعتبر السكان أنها غالبا ما تشهد تجاوزات.

اعتقالات ومخاوف من اشتعال الوضع وامتداده لضواح أخرى

وقال مسؤول من الشرطة الفرنسية إن اثني عشر شخصا اعتقلوا على خلفية "مواجهات عنيفة أثناء الليل"، في حين تزداد المخاوف من أن يشتعل الوضع أكثر ويمتد إلى ضواح أخرى، تشهد احتقانا اجتماعيا متصاعدا، على الرغم من دعوات التهدئة من طرف الشاب تيو وعائلته.

شدة المخاوف أدت إلى دعوات بالتهدئة وصلت إلى هرم الدولة إذ زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الشاب تيو في المستشفى حيث يرقد، بينما انتقد رئيس الوزراء برنار كازنوف سلوكيات رجال الشرطة المتورطين في الاعتداء من داخل البرلمان الفرنسي. ما رأى فيه كثيرون رغبة في تفادي الأخطاء التي أدت إلى أحداث 2005، وتهدئة سكان مدينة أولناي سو بوا التي تعيش على صفيح ساخن.

المخاوف المتزايدة تخيم عليها ظلال ذكرى أحداث العنف التي اندلعت في الضواحي الباريسية في العام 2005، بسبب وفاة شابين صعقا بمحطة كهربائية، وهما يفران من رجال الشرطة. وكانت الأحداث التي شدت أنظار العالم لاتساع رقعتها وضراوتها إذ شهدت إحراق مئات السيارات وعشرات المباني فيما وصف "بغضب الضواحي".



فرانس 24

نشرت في : 09/02/2017