فرنسا: انفجار في محطة "فلامانفيل" النووية دون حدوث أي خطر تلوث

شهدت محطة "فلامانفيل" النووية في شمال فرنسا انفجارا، وقع "خارج المنطقة النووية" دون حدوث أي خطر تلوث، حسب ما أشارت السلطات المحلية.

وقع انفجار قرابة الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس في محطة فلامانفيل النووية في شمال فرنسا، غير أن السلطات المحلية أكدت أنه حصل "خارج المنطقة النووية" نافية أن يكون هناك أي خطر للتلوث.

وقال مدير مكتب مسؤول الإدارة المحلية أوليفييه مارميون إن خمسة أشخاص أصيبوا "بتسمم طفيف" جراء استنشاق الدخان، وفق ما قالت الشرطة دون أن تسجل أي إصابات خطيرة.

وبني المفاعلان فلامانفيل 1 وفلامانفيل 2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاوات.

وفي الساعة 11،00 ت غ، "انتهى" الحادث، كما ذكرت السلطات. وتم توقيف أحد المفاعلين النووين.

ويذكر أن محطة فلامانفيل في النورماندي بدأت العمل في الثمانينيات. ومنذ 2007، يجرى في فلامانفيل، بناء مفاعل نووي من الجيل الثالث لزيادة طاقة الإنتاج ومستوى الأمان. وواجهت المحطة مشكلات عدة في التسليم والكلفة وأرجىء موعد تشغيلها الى أواخر 2018 بعد أن كان مقررا في الأصل في 2012.



فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 09/02/2017