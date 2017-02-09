الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

منتدى الصحافة

فرنسا: لماذا يضيق الساسة بالإعلام؟ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

فرنسا: لماذا يضيق الساسة بالإعلام؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: خلط أوراق جديد وفيون "باق" في السباق؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كم كلف التدخل الروسي في سوريا؟

للمزيد

النقاش

إسرائيل: الاستيطان والسلام في الميزان

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: فرانسوا فيون هل يستطيع اللحاق في السباق؟

للمزيد

ريبورتاج

الصين.. مكافآت خاصة في دار للمسنين لتعزيز مفهوم التضامن العائلي

للمزيد

ريبورتاج

صحراء غوبي تجذب علماء الجيولوجيا ومهربي الآثار

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: انفجار في محطة "فلامانفيل" النووية دون حدوث أي خطر تلوث

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/02/2017

شهدت محطة "فلامانفيل" النووية في شمال فرنسا انفجارا، وقع "خارج المنطقة النووية" دون حدوث أي خطر تلوث، حسب ما أشارت السلطات المحلية.

وقع انفجار قرابة الساعة 9,00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس في محطة فلامانفيل النووية في شمال فرنسا، غير أن السلطات المحلية أكدت أنه حصل "خارج المنطقة النووية" نافية أن يكون هناك أي خطر للتلوث.

وقال مدير مكتب مسؤول الإدارة المحلية أوليفييه مارميون إن خمسة أشخاص أصيبوا "بتسمم طفيف" جراء استنشاق الدخان، وفق ما قالت الشرطة دون أن تسجل أي إصابات خطيرة.

وبني المفاعلان فلامانفيل 1 وفلامانفيل 2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاوات.

وفي الساعة 11،00 ت غ، "انتهى" الحادث، كما ذكرت السلطات. وتم توقيف أحد المفاعلين النووين.

ويذكر أن محطة فلامانفيل في النورماندي بدأت العمل في الثمانينيات. ومنذ 2007، يجرى في فلامانفيل، بناء مفاعل نووي من الجيل الثالث لزيادة طاقة الإنتاج ومستوى الأمان. وواجهت المحطة مشكلات عدة في التسليم والكلفة وأرجىء موعد تشغيلها الى أواخر 2018 بعد أن كان مقررا في الأصل في 2012.
 

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 09/02/2017

  • فرنسا

    بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لشركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطة "هينكلي بوينت" النووية

    للمزيد

  • فرنسا

    قتيل وأربعة جرحى بانفجار في محطة نووية جنوب فرنسا

    للمزيد

  • ألمانيا

    الآلاف يستعدون للتظاهر ضد قطار يحمل نفايات نووية مشعة قادم من فرنسا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي