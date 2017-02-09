مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على نفق بين غزة ومصر

استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الخميس، نفقا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وجرح آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

قتل فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون بجروح فجر الخميس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت نفقا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وشهود عيان. غير أن الجيش الإسرائيلي أفاد أنه "ليس على علم" بأي غارة.

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وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة "استشهد حسام الصوفي (24 عاما) ومحمد الأقرع (38 عاما) وأصيب خمسة آخرون بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية". ومن جهتهم أفاد شهود عيان أن الغارة استهدفت نفقا على الحدود بين القطاع المحاصر ومصر.

ولم تتضح تماما ظروف مقتل الرجلين، غير أن الوقائع حصلت بعد ساعات من إطلاق عدة صواريخ من سيناء على منتجع إيلات البحري في جنوب إسرائيل. وليل الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ عدة أطلقت من شبه الجزيرة المصرية على المنتجع في جنوب إسرائيل دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/02/2017