"ولاية سيناء" تتبنى إطلاق صواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية

أعلن الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "ولاية سيناء" عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الصواريخ سقطت في المدينة دون أن توقع إصابات.

تبنت "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" الخميس إطلاق صواريخ على منتجع إيلات البحري في جنوب إسرائيل.

وقالت في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "مفرزة عسكرية قامت يوم أمس بإطلاق عدة صواريخ" على إيلات.

وليل الأربعاء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ عدة أطلقت من شبه الجزيرة المصرية على المنتجع في جنوب إسرائيل دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن "بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية الصاروخية.

من جهته قال مسؤول في بلدية إيلات للإذاعة الإسرائيلية العامة إن "القبة الحديدية" اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش المصريين من جهة، وعناصر تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي من جهة أخرى، كما نفذ التنظيم المتطرف عدة عمليات ضد إسرائيليين في سيناء وعدة هجمات بالصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/02/2017