ترامب يتصل بنظيره الصيني ويؤكد احترام سياسة "الصين الواحدة"

رحب الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال أول محادثة هاتفية مع دونالد ترامب باعتراف الرئيس الأمريكي بمبدأ "الصين الواحدة".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس لنظيره الصيني شي جينبينغ أنه سيحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وذلك خلال أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي ترامب السلطة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيسين ناقشا مواضيع عدة، والرئيس ترامب وافق، بناء لطلب الرئيس شي، على احترام" مبدأ الصين الواحدة، مضيفا أن الرئيسين تبادلا الدعوات لزيارة بلديهما.

المحادثة الهاتفية، كانت "ودية للغاية"

وأشار البيت الأبيض إلى أن المحادثة الهاتفية، كانت "ودية للغاية"، لافتا إلى أن الرئيسين "يتطلعان إلى إجراء مزيد من المحادثات المنتجة".

وكان ترامب دعا في رسالة لنظيره الصيني، إلى قيام "علاقة بناءة" بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن ترامب شكر "الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيب الرئيس ترامب وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة".

وتحتفل الصين بعيد المصابيح التقليدي الذي يصادف رأس السنة بحسب التقويم الصيني.

وقال المتحدث إن ترامب أفاد في رسالته أنه "سعيد بالعمل مع الرئيس شي على تطوير علاقة بناءة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء".

الرئيس الصيني يرحب بإعلان ترامب

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" على موقعه الإلكتروني بأن "شي جينبينغ رحب بتشديد ترامب على التزام الإدارة الأمريكية سياسة الصين الواحدة، وأشار إلى أن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الأمريكية الصينية".

وتوحي الرسالة برغبة ترامب في تحسين العلاقات الصينية الأمريكية التي شهدت توترا حول مواضيع عدة منذ فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

يذكر أن الصحف الحكومية الصينية كانت قد وجهت تحذيرا صارما للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واصفة إياه بـ"الدبلوماسي المبتدىء"، مؤكدة ضرورة أن يفهم عدم إمكانية مواجهة الصين في قضايا مثل التجارة أو تايوان.

جاء ذلك بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع رئيسة تايوان والتي تبعتها تغريدات على تويتر، هاجم فيها ترامب سياسات الصين.

ولم يسبق لأي رئيس أمريكي فعلي أو منتخب أن تحدث إلى رئيس تايواني منذ قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة المستقلة بحكم الأمر الواقع العام 1979.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/02/2017