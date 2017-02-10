حكم قضائي مخفف على مزارع فرنسي ساعد مهاجرين غير شرعيين على عبور الحدود

أصدر القضاء الفرنسي الجمعة حكما بتغريم مزارع فرنسي بمبلغ 3000 يورو مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بمساعدة مهاجرين غير شرعيين على عبور الحدود الفرنسية الإيطالية.

أصدر القضاء الفرنسي حكما الجمعة، بحق "سيدريك هيرو"، المزارع الفرنسي المعروف بمساعدته المهاجرين غير الشرعيين على العبور إلى فرنسا، بتغريمه مبلغ 3000 آلاف يورو مع وقف التنفيذ، في حكم يبدو مخففا مقارنة مع ما طالب به الادعاء العام.

وكان المدعي العام طالب بالتوازي، في بداية يناير/كانون الثاني 2017، بإنزال عقوبة السجن بالمتهم لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وبدفع 3000 يورو كغرامة مالية.

وكان هذا المزارع العامل في إنتاج الزيتون والبيض، أعلن في بداية محاكمته أن ما يقوم به هو عمل مشرف، وأنه يدعو الدولة إلى تبرير موقفها في إبعاد آلاف القاصرين من المهاجرين عن الأراضي الفرنسية بعد عبورهم الحدود.

ويذكر أن "هيرو" يحاكم لدوره المفترض في نقل خمسين إريتريا إلى مركز لتمضية العطلة في الوادي الذي يبعد 75 كلم شمال شرق نيس، من دون ترخيص.

مهاجر نيوز

نشرت في : 10/02/2017