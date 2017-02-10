فرنسا: اعتقال أربعة أشخاص بينهم مراهقة للاشتباه بتخطيطهم لاعتداء إرهابي

اعتقلت الشرطة الفرنسية أربعة أشخاص بينهم فتاة بعمر 16 عاما بينما تتراوح أعمار الباقين بين 20 و33 عاما، للاشتباه بعلاقتهم بمخطط إرهابي لشن هجمات في فرنسا، وتصنيع مواد متفجرة وعبوات ناسفة لتحقيق هذا الغرض، وقد ضبطت لديهم مواد شديدة الانفجار ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.

أوقف أربعة أشخاص الجمعة في مدينة مونبلييه (جنوب)، بينهم فتاة في الـ16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، حسب ما أفاد مصدر من الشرطة.

وتابع المصدر "الرغبة في الانتقال إلى التنفيذ وصناعة عدة عبوات ناسفة كانتا تتحققان على ما يبدو" مشيدا بـ"إفشال محاولة لشن هجوم".

وأوضح مصدر آخر من الشرطة أن "المشتبه فيهم الأربعة وأعمارهم 16 و20 و26 و33 عاما أوقفوا بعد شرائهم مادة الأسيتون" التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة.

ومن بين الموقوفين، فتاة في الـ16 من العمر تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن عبرت عن رغبتها في التوجه إلى سوريا والعراق وفي ضرب مصالح فرنسية.

وأوضح مصدر قضائي أن السلطات ضبطت خلال عملية التفتيش مادة بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة شديدة الانفجار ولكنها ضعيفة الثبات ما يجعل التعامل معها خطيرا للغاية، بالإضافة إلى أسيتون وماء الأوكسجين وحقن وقفازات واقية.

ولا تزال فرنسا التي تفرض حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الجهادية في 2015 و2016 تواجه تهديدا إرهابيا "عاليا جدا".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 10/02/2017