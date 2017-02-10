قطر تمنع محاميا ناشطا في مجال حقوق الإنسان من السفر

قالت منظمات حقوقية خليجية إن السلطات القطرية منعت المحامي نجيب النعيمي من السفر دون إبلاغه بأسباب هذا المنع. والنعيمي محام معروف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وسبق له الدفاع عن الشاعر القطري محمد راشد العجمي المعروف بابن الذيب وكان ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

أعلنت منظمة حقوقية خليجية الجمعة أن السلطات القطرية منعت من السفر المحامي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نجيب النعيمي، الذي سبق أن دافع عن شاعر سجن لخمسة أعوام وكان ضمن فريق الدفاع عن صدام حسين.

وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من بيروت وكوبنهاغن مركزا، في بيان إنه بتاريخ السابع من شباط/فبراير "منعت السلطات في قطر محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب النعيمي من السفر بدون إبلاغه عن أي من الأسباب المحتملة".

وأضاف أن النيابة العامة في قطر وضعت النعيمي على قائمة الأفراد الذين لا يسمح لهم بالسفر خارج الدولة "بدون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة ضده".

والنعيمي بحسب المركز محام "معروف" في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان "وقد دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر بما في ذلك الشاعر محمد راشد العجمي".

وكان النعيمي، وهو وزير عدل سابق، أحد اعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين. كما أنه تراس لجنة في العام 2003 للدفاع عن إسلاميين مسجونين في غوانتانامو.

وسجن العجمي بين عامي 2011 و2016 بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية قصيدة تناولت أحداث الربيع العربي وتضمنت انتقادا لأمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة كتبها في 2010، بحسب ناشطين.

وحكم على الشاعر الملقب بابن الذيب بالسجن 15 عاما لكن السلطات أطلقت سراحه في آذار/مارس 2016 بعدما حظي بعفو أميري.

ودعا المركز قطر إلى رفع حظر السفر عن النعيمي "فورا ودون أي شروط"، وضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر "وبكل الظروف" عملهم "المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام".

بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بمنع النعيمي من السفر وطالبت في بيان "الحكومة القطرية بالمسارعة إلى" العودة عن هذا القرار "أو أن تبلغه (النعيمي) في شكل مكتوب بالأسباب القانونية التي دفعتها إلى القيام بذلك".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 10/02/2017