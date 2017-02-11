الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: الاستيطان مقبرة السلام؟

للمزيد

حدث اليوم

تصعيد كلامي بين طهران وواشنطن: لامبالاة إيرانية بالتهديدات الأمريكية

للمزيد

هي الحدث

المرأة والتعبير عن المشاعر: السيدات العربيات وحرية الكلمة

للمزيد

حوار

علي أكبر ولايتي: "ترامب لم يتمكن من منع البلدان الأوروبية من تعميق علاقاتها مع إيران"

للمزيد

الدوريات

دونالد ترامب يغازل فلاديمير بوتين!!

للمزيد

ضيف اليوم

مصر: نحو مؤسسة عسكرية خالية من التيارات الدينية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تورطت تركيا في حرب استنزاف في سوريا؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"منظمة التعاون الإسلامي" ترفض الإقرار بحقوق المثليين

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: انفجار في محطة نووية يفتح نقاشا حول ضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

17 قتيلا وعشرات الجرحى في تدافع داخل ملعب في أنغولا

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/02/2017

قتل 17 شخصا وجرح 56 في حادث تدافع داخل ملعب في شمال أنغولا خلال مباراة افتتاح الدوري الأنغولي لكرة القدم، حين حاول مئات المشجعين دخول الملعب الذي كانت طاقة استيعابه تتسع لحوالى 12 ألف متفرج. وأفادت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية بأن تحقيقا سيفتح لتحديد أسباب هذا التدافع بناء على طلب وزارة الرياضة المحلية.

لقي 17 شخصا حتفهم إثر تدافع داخل ملعب في شمال أنغولا خلال افتتاح الموسم الجديد للدوري الأنغولي لكرة القدم، على ما أعلنت الشرطة التي أشارت إلى أن المئات من المشجعين حاولوا الدخول إلى الملعب الذي كان يغص بالحشود ويتسع لـ12 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الشرطة أورلندو برنردو إن تدافعا حصل "عند مدخل ملعب 4 يناير، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينما جرح 56 آخرون ونقلوا إلى المستشفى". وأضاف أن العديد من الأطفال قتلوا.

من جهته وصف فريق ريكرياتيفو ليبولو الأنغولي الذي كان يتواجه مع فريق سانتا ريتا، ما حصل بأنه حادث "مأسوي".

وروى ريكرياتيفو على موقعه الإلكتروني أنه "في وقت كان الفريقان يتواجهان على الأرض، حاول المشجعون دخول الملعب من أجل مشاهدة المباراة (...) فقتل 17 شخصا في التدافع وجرح 56 آخرون". ووصف الفريق ما حصل بأنه "مأساة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأنغولية".

وأفادت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية بأن وزارة الرياضة طلبت من الاتحاد الوطني لكرة القدم ومن المسؤولين المحليين إجراء تحقيق من أجل تحديد أسباب التدافع الدموي ودعتهم إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة".

من جهته ندد رئيس فريق سانتا ريتا بـ"خطأ فادح" قد تكون الشرطة ارتكبته "من خلال سماحها للحشود بالاقتراب من الملعب".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/02/2017

  • أنغولا

    أنغولا: الرئيس خوسيه سانتوس لن يترشح لولاية جديدة

    للمزيد

  • أنغولا

    أنغولا تكذب تقارير إعلامية حول نيتها هدم المساجد وحظر الإسلام

    للمزيد

  • كأس الأمم الأفريقية 2013

    خلاف حول مستحقات متأخرة يمنع سفر مدرب أنغولا مع المنتخب

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي