الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراسلون

السباق نحو غد أفضل

للمزيد

أسبوع في العالم

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: الاستيطان مقبرة السلام؟

للمزيد

حدث اليوم

تصعيد كلامي بين طهران وواشنطن: لامبالاة إيرانية بالتهديدات الأمريكية

للمزيد

هي الحدث

المرأة والتعبير عن المشاعر: السيدات العربيات وحرية الكلمة

للمزيد

حوار

علي أكبر ولايتي: "ترامب لم يتمكن من منع البلدان الأوروبية من تعميق علاقاتها مع إيران"

للمزيد

الدوريات

دونالد ترامب يغازل فلاديمير بوتين!!

للمزيد

ضيف اليوم

مصر: نحو مؤسسة عسكرية خالية من التيارات الدينية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تورطت تركيا في حرب استنزاف في سوريا؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"منظمة التعاون الإسلامي" ترفض الإقرار بحقوق المثليين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

مواجهات في إحدى ضواحي باريس على خلفية اتهامات للشرطة باستخدام العنف المفرط

© أ ف ب | تم إحراق عدد من المركبات من بينها سيارة تابعة لإحدى وسائل الإعلام في منطقة بوبيني 11 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/02/2017

تجددت الصدامات اليوم السبت في ضاحية أولنيه سو بوا الباريسية، على خلفية استخدام الشرطة للعنف المفرط أثناء إلقائها القبض على أحد سكان المنطقة.

ألقى محتجون مقذوفات على الشرطة وأحرقوا سيارات وصناديق قمامة اليوم السبت في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حيث تصاعدت حدة التوتر بعد مزاعم عن وحشية الشرطة أثناء إلقائها القبض على أحد سكان المنطقة.

وفتحت السلطات تحقيقا رسميا مع شرطي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، كما تم التحقيق مع ثلاثة آخرين للاشتباه في استخدامهم للعنف المفرط في الثاني من فبراير/شباط أثناء اعتقال شاب يبلغ من العمر 22 عاما في ضاحية أولنيه سو بوا خارج العاصمة باريس.

وأضرم المحتجون النار في سيارات وصناديق قمامة في ليل السابع من فبراير/شباط واستؤنفت الاضطرابات اليوم السبت.

وقالت شرطة منطقة باريس إن نحو 2000 شخص تجمعوا سلميا في منطقة بوبيني المتاخمة لأولنيه سو بوا دعما للشاب المعتقل الذي عرفته باسمه الأول ثيو، ثم بدأ بعض الأشخاص في إلقاء المقذوفات على قوات الشرطة.

وذكر بيان لشرطة المنطقة أنه "تم إحراق عدد من المركبات من بينها سيارة تابعة لإحدى وسائل الإعلام، وأن رجال الشرطة تدخلوا لإنقاذ طفل كان محبوسا داخل إحدى المركبات المحترقة."

ومنطقة أولنيه سو بوا واحدة من عدة مناطق مكتظة بالمهاجرين كانت شهدت أعمال شغب في عام 2005 بعد مقتل شابين صعقا بالكهرباء داخل محطة حاولا الاختباء بها لتجنب إلقاء القبض عليهم.

وكانت تلك الحادثة سببا في أعمال شغب استمرت لثلاثة أسابيع، وجرى خلالها إحراق نحو 10000 سيارة و300 مبنى، ما دفع وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي لإعلان حالة الطوارئ، ما جذب انتباه العالم إلى التناقضات بين باريس وضواحيها المحرومة اقتصاديا.

وقال مصدر أمني لرويتز إن الشرطة ألقت القبض في وقت سابق اليوم السبت على أربعة أشخاص في مدينة مرسيليا بعد مسيرة داعمة لثيو.

 

فرانس24/ رويترز

 

نشرت في : 11/02/2017

  • فرنسا

    مانويل فالس:" علينا تحسين صورة الضواحي الفرنسية"

    للمزيد

  • فرنسا

    مسيرة "الكرامة" تجوب باريس في الذكرى العاشرة لأحداث الضواحي

    للمزيد

  • سينما

    "إلهيات" الضواحي الفرنسية الفقيرة بأيام قرطاج السينمائية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي