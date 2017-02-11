ترامب لا يستبعد إصدار مرسوم جديد يتعلق بالهجرة بعد تعليق القضاء مرسومه الأول

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين بأن اللجوء إلى القضاء لإعادة تفعيل المرسوم المتعلق بالهجرة قد يتطلب وقتا، لذلك فإن أمامه عدة خيارات لإعادة العمل بهذا المرسوم المتمثل في منع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة. ومن بين هذه الخيارات إصدار مرسوم جديد. وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت الخميس تعليق العمل بمرسوم ترامب الذي أثار ضجة في الولايات المتحدة وخارجها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق القضاء العمل به، ومن بين تلك الخيارات تقديم نص مرسوم "جديد". وكان القضاء الأمريكي قد وجه الخميس "صفعة" جديدة إلى دونالد ترامب بإبقائه مرسومه حول الهجرة معلقا.

وقال ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" إلى فلوريدا حيث سيلعب الغولف في نهاية عطلة الأسبوع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "المؤسف هو أن "اللجوء إلى القضاء مجددا" يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا".

غير أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنه لم يتم التخلي كليا عن خيار اللجوء مجددا إلى القضاء. ويبقى خيار اللجوء إلى المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، مطروحا. وقال المسؤولون "نبقي الباب مفتوحا على كل الخيارات".

وأضاف ترامب سيكون ذلك "الاثنين أو الثلاثاء ربما" على حد تعبيره.

وعندما سئل عما إذا كان سيصدر مرسوما جديدا، أجاب "يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية".

وقال ترامب "سنمضي قدما ونواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمنا، سيحدث ذلك سريعا".

وكان الرئيس الأمريكي قال قبل ساعات خلال مؤتمر صحافي مع آبي في البيت الأبيض إنه "سيواصل الآلية القضائية"، مشددا على أنه سينتصر في هذا الملف.

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير دخول مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة أربعة أشهر للاجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.

وهذا المرسوم الذي يبرره ترامب بضرورة مكافحة الإرهاب هو من أبرز قرارات بداية عهده، وبالتالي فإنه يجد نفسه يخوض معركة قضائية يتوقع أن تكون طويلة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/02/2017