قوات تركية وفصائل سورية معارضة تدخل مدينة الباب في محافظة حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول قوات تركية وفصائل سورية معارضة في إطار عملية "درع الفرات" إلى مدينة الباب وهي آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حلب. وأضاف مدير المرصد بأن معارك عنيفة تدور ضد التنظيم المتطرف الذي خسر عدة مواقع في المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية إن "القوات التركية وفصائل معارضة في إطار عملية "درع الفرات"، توغلت السبت في القسم الغربي من مدينة الباب وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة"، لافتا إلى أنها تخوض "معارك عنيفة حاليا ضد تنظيم الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على المدينة منذ عام 2014.
وتشكل المدينة منذ نحو شهرين هدفا لهجوم يشنه الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها أنقرة، في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأت في 24 آب/أغسطس لطرد الجهاديين من المنطقة الحدودية في شمال محافظة حلب، وتمكنوا من طرد الجهاديين من مدن عدة أبرزها جرابلس الحدودية.
وتحاصر قوات "درع الفرات" مدينة الباب من الجهات الغربية والشمالية والشرقية، فيما تحاصرها قوات النظام من جهة الجنوب، بعدما تمكنت الاثنين من قطع طريق إمداد حيوي للجهاديين.
ويأتي توغل قوات "درع الفرات" إلى القسم الغربي غداة وصول قوات النظام السوري الجمعة إلى مشارف المدينة من الجنوب، حيث باتت على بعد 1.5 كيلومتر منها، بحسب المرصد.
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