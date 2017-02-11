البنتاغون يؤكد استهداف الجهادي الفرنسي رشيد قاسم خلال غارة في العراق

أكد البنتاغون أنه تم استهدف الجهادي الفرنسي رشيد قاسم الذي يشتبه في مسؤوليته بتحضير عدد من الاعتداءات في فرنسا من مكان وجوده في منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. وذكر مسؤول فرنسي أن رشيد قاسم قد يكون قتل "على الأرجح" فيما لم يوضح البنتاغون مصيره بعد الضربة التي استهدفته خلال الـ72 ساعة الماضية.

أكد البنتاغون الجمعة أن التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" استهدف بغارة قرب الموصل هذا الأسبوع الجهادي الفرنسي رشيد قاسم الذي يعتبر ملهم العديد من الاعتداءات في فرنسا.

وفي باريس قال مسؤول كبير عن مكافحة الإرهاب طالبا عدم كشف اسمه إن رشيد قاسم قتل على الأرجح وأضاف المسؤول "ليس لدينا تأكيد تام"، موضحا أن احتمال مقتله كبير.

ولم يحدد البنتاغون مصير الجهادي الفرنسي على إثر تلك الضربة التي تم تنفيذها "في الساعات الـ72 الماضية".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية الجمعة أن قاسم قد يكون قتل في غارة شنها التحالف الدولي على الموصل.

ويشتبه بأن قاسم دبر اعتداءات في فرنسا انطلاقا من مكان إقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

كما يشتبه بأن قاسم ألهم بصورة مباشرة إلى حد ما عملية قتل شرطي ورفيقته في 13 حزيران/يونيو في مانيانفيل في إقليم إيفلين، وعملية ذبح كاهن داخل كنيسته في سانت إتيان دو روفري في إقليم سين ماريتيم (شمال) في 26 تموز/يوليو. كما يعتقد أنه وجه مجموعة النساء اللواتي اعتقلن في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في وسط باريس.

ويهدد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يتراجع ميدانيا في سوريا والعراق، فرنسا بانتظام بالرد على مشاركتها في التحالف الدولي الذي يقصف مواقعه في هذين البلدين.

وتعرضت فرنسا في 2015 و2016 لسلسلة اعتداءات جهادية أوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى. واستهدفت هجمات عدة عسكريين أو شرطيين.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/02/2017