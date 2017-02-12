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أمريكا

منظمات وجامعات تدعو المكسيكيين إلى التظاهر الأحد ضد ترامب وجداره

© أ ف ب- أرشيف | جدار حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/02/2017

دعت أكثر من ثمانين منظمة وشركة وجامعة في بيان المكسيكيين إلى التظاهر الأحد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وسم #فيبرامكسيكو"(لتهتز المكسيك) حيث دعا منظمو التظاهرة إلى توحيد الصفوف للتعبير عن رفض نوايا ترامب ومشروعه بناء جدار عازل بين بلاده والمكسيك. وتشهد العلاقات بين البلدين أزمة حادة دفعت رئيس المكسيك إلى إلغاء زيارته لواشنطن.

دعت حوالى ثمانين منظمة أهلية وشركة وجامعة في بيان المكسيكيين إلى التظاهر الأحد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشروعه بناء جدار على الحدود بين البلدين اللذين تمر العلاقات بينهما بأسوأ ازمة دبلوماسية منذ عقود.
وكان ترامب قد وصف المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية بأنهم "مجرمون".

وتحت وسم "#فيبرامكسيكو" (لتهتز المكسيك) الذي تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي بشكل واسع، دعي سكان نحو عشرين مدينة إلى النزول إلى الشوارع ظهر الأحد ملابس بيضاء أو رفع علم المكسيك.

وقال الجهات المنظمة "حان الوقت لنوحد نحن المواطنين قوانا وأصواتنا من أجل التظاهر تعبيرا عن رفضنا لنوايا الرئيس ترامب واستيائنا منها، مع البحث في الوقت نفسه عن حلول عملية للتحدي الذي تمثله".

ووقع ترامب في 25 كانون الثاني/يناير مراسيم لإطلاق مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وللإسراع في طرد المهاجرين غير الشرعيين.

وألغى الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو زيارة لواشنطن احتجاجا على إصرار ترامب على أن تقوم المكسيك بدفع تكاليف الجدار الذي تريد الولايات المتحدة بناءه بين البلدين.

وتعهد بينيا نييتو دفع 50 مليون دولار للقنصليات المكسيكية في الولايات المتحدة، لتقديم المساعدة القانونية للمكسيكيين الذين يعيشون في هذا البلد.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 12/02/2017

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