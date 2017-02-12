المعارضة السورية تعلن عن تشكيلة وفدها المشارك في مفاوضات جنيف

غداة انتخاب الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية في اجتماع عقدته في الرياض خلال اليومين الماضيين، نشر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الأحد قائمة بأسماء أعضاء الوفد الذي سيشارك في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي.

أعلنت المعارضة السورية الأحد تشكيلها وفدا من 21 عضوا بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف المعارض نصر الحريري، للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي.

وأكدت أن الوفد يضم ممثلين عن "منصة موسكو" التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء سابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن "منصة القاهرة" التي تضم معارضين ومستقلين بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.

إلا أن الطرفين نفيا وجود ممثلين عنهما ضمن الوفد.

ونشر "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الأحد قائمة بأسماء أعضاء الوفد الـ21، غداة انتخاب الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة في اجتماع عقدته في الرياض خلال اليومين الماضيين، تضم نصر الحريري رئيسا للوفد المفاوض ومحمد صبرا كبيرا للمفاوضين.

وحل المعارضان المدنيان مكان رئيس الوفد السابق العميد المنشق أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش القيادي في جيش الإسلام، الفصيل الذي يحظى بنفوذ في ريف دمشق والذي ترأس وفد الفصائل العسكرية إلى محادثات استضافتها أستانة الشهر الماضي.

ويتحدر الحريري (40 عاما) من مدينة درعا، وهو طبيب حاصل على ماجستير في الأمراض الباطنية والقلب يتقن الإنكليزية.

أما صبرا فهو محام وحقوقي كان عضوا في الوفد التقني إلى مفاوضات جنيف العام 2014. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لحزب "الجمهورية" الذي تأسس في نيسان/أبريل 2014 في إسطنبول.

ويضم وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وفق قائمة الائتلاف، عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية أبرزها "فيلق الرحمن"، فصيل إسلامي قرب دمشق، و"لواء السلطان مراد" القريب من تركيا والناشط في شمال سوريا، إضافة إلى فصائل معتدلة في شمال وجنوب سوريا، في غياب ممثلين عن فصائل تتمتع بنفوذ لا سيما "جيش الإسلام".

ويحتفظ الوفد المفاوض وفق قائمة الائتلاف، بعدد من أعضائه الذين شاركوا العام الماضي في محادثات جنيف بينهم بسمة قضماني وفؤاد عليكو. كما يرافقه وفد تقني يضم عشرين مستشارا قانونيا وسياسيا وعسكريا.

وضمت قائمة الائتلاف أيضا اسمي علاء عرفات ممثلا لـ"منصة موسكو"، وخالد المحاميد ممثلا لـ"منصة القاهرة"، علما أن الأخير كان في عداد الوفد السابق إلى جنيف إنما بصفة مستقلة.

ونفى كل من قدري جميل وجهاد المقدسي أن تكون قد تمت استشارتهما بهذا الصدد.

وقال المقدسي لوكالة فرانس برس "هذا الكلام غير دقيق.. ورغم أن هناك تواصل مع الهيئة العليا للمفاوضات، لكن لا يوجد أي ممثل رسمي لمنصة القاهرة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات"، معتبرا أن المحاميد وكما أعلن بنفسه "يشارك بصفة مستقل" في الوفد.

وفي السياق ذاته، قال جميل المقيم في موسكو لفرانس برس "لم يجر أي تشاور معنا في هذا الموضوع"، مضيفا أن تشكيلة الوفد التي أعلن عنها "نعتبرها اقتراحا من جماعة الرياض (...) ويجب أن تخضع للبحث والاتفاق بين الجميع للتوصل إلى تشكيل وفد معارض موحد يشارك في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية".

وشارك وفدان من المجموعتين اللتين تبديان مواقف أكثر مرونة تجاه مصير الرئيس السوري بشار الأسد، في جولات المفاوضات الأخيرة في جنيف، ما أثار اعتراض وفد الهيئة العليا للمفاوضات بوصفها الممثل الرئيسي للمعارضة.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأحد، أن مشاركة ممثلين عن المجموعتين في عداد وفد الهيئة يعني "أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا لن يدعو أحدا من أي طرف بصفة استشارية، وسيكون الوضع كما كان العام 2014، أي مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام فقط".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/02/2017