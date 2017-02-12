أعمال شغب على هامش مظاهرة شمال باريس للتنديد باغتصاب شرطي لشاب أسود

اندلعت مواجهات وأعمال عنف بين مجموعة من المحتجين وأفراد الشرطة على هامش مظاهرة في شمال شرق باريس للتنديد باغتصاب مفترض لشرطي لشاب أسود خلال اعتقاله مطلع فبراير. وذكرت الشرطةأنه تم رشق عدة مباني عامة ومحلات تجارية بمقذوفات، وإحراق أربع سيارات ومحلات تجاريةومهاجمة سيارة تابعة لمحطة إذاعية. ورفع المحتجون في بداية التظاهرة شعارات تتهم "الشرطة بالاغتصاب" و"قتل الأبرياء".

اندلعت أعمال شغب السبت على هامش تظاهرة ضمت حوالى ألفي شخص في منطقة بوبيني شمال شرق باريس بعد توجيه الاتهام إلى شرطي يشتبه بأنه اعتدى جنسيا على شاب أسود خلال توقيفه مطلع شباط/فبراير.

ورفع المتظاهرون في التجمع الذي بدأ بهدوء لافتات كتب عليها "الشرطة تمارس الاغتصاب" و"الشرطة تقتل أبرياء

وبعد ساعة على بدء التجمع، قام المتظاهرون برشق رجال الشرطة المتجمعين على جسر صغير فوق مكان التظاهرة بأشياء. تلت ذلك هتافات وأصوات مفرقعات.

وبعد ذلك قام مشاغبون بتكسير نوافذ مبنى وهاجموا شاحنة تحمل شعار محطة اذاعية. وعلى الاثر تفرق المتظاهرون.

وهتفت سيدة تتحدر من أصول أفريقية في التظاهرة "ابناؤنا فرنسيون". وأضافت "من العار أن نرى ما يحدث اليوم في بلد حقوق الإنسان".

وطالب المتظاهرون بإحقاق "العدل لتيو" وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما وخضع لعملية جراحية بعد إصابته بجروح خطيرة في الثاني من شباط/فبراير بسبب الاعتداء، خلال توقيفه في منطقة أولني-سو-بوا بالقرب من بوبيني.

واتهم شرطي بالاغتصاب وثلاثة آخرون بارتكاب أعمال عنف وأوقفوا جميعا عن العمل.

وبعد ذلك قام مشاغبون بتكسير نوافذ مبنى وهاجموا شاحنة تحمل شعار محطة اذاعية. وعلى الاثر تفرق المتظاهرون.

وأكدت قيادة شرطة باريس أن "مئات من الأفراد العنيفين" ارتكبوا "تجاوزات" عديدة، مشيرة إلى أن عدد المتظاهرين بلغ "حوالى ألفي شخص".

وعددت في بيان الأضرار مشيرة إلى رشق "مبان عامة ومحلات تجارية" بمقذوفات، وإحراق أربع آليات و"تخريب" محلين تجاريين ومحطة للحافلات وإحراق عدد من سلات القمامة.

وأضافت أن عددا من رجال الشرطة "اضطروا للتدخل لإنقاذ طفل كان في سيارة تحترق"، موضحة أنه لم يسجل سقوط أي جريح حتى مساء السبت.

وتظاهر 250 شخصا في تولوز (جنوب شرق) السبت، بهدوء كما قال المنظمون والشرطة. كما تظاهر 300 شخص في نانت (غرب).

وشهدت عدة دوائر في منطقة باريس توترا منذ إدخال الشاب تيو الى المستشفى. وأوقف ثمانية أشخاص ليل الجمعة السبت بسبب أعمال عنف، و25 آخرون ليل الخميس الجمعة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/02/2017