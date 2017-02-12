وفاة جيرو تانيغوشي أحد أبرز المبدعين في عالم القصة المصورة اليابانية

توفي جيرو تانيغوشي أحد أبرز المبدعين في عالم القصة المصورة اليابانية، عن 69 عاما. وحقق تانيغوشي شهرة واسعة في الثمانينيات بفضل قصته الشهيرة "في زمن بوتشان".

توفي جيرو تانيغوشي أحد أرباب القصص المصورة اليابانية، السبت في طوكيو عن 69 عاما حسب ما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها في باريس. وقد جذب الفنان الياباني الكثير من القراء في العالم بفضل تأثره بالرسم الأوروبي. وكان الرسام الياباني الشهير يحمل القارئ إلى حميمية الأحياء اليابانية وإلى قصص إنسانية ذات مفعول مهدئ.

وقد برز تانيغوشي في الثمانينات بفضل "في زمن بوتشان" وبعد عقد من الزمن تقريبا مع "الذواقة المنعزل". وأفاد المقربون منه أنه كان يتلقى علاجا طبيا صعبا في الأسابيع الأخيرة.

وقد اشتهر خصوصا بفضل أعمال مثل "الرجل الذي يسير".

في العام 2015 وخلال مهرجان أنغوليم في جنوب غرب فرنسا للقصص المصورة كرمته فرنسا مع معرض استعادي كبير.

وكان تانيغوشي فاز قبل 12 عاما على ذلك بجائزة أفضل سيناريو في المهرجان نفسه عن الجزء الأول من ألبوم "حي بعيد".

وقد حصد الكثير من الجوائز وهو كان يجمع بين المانغا والقصص المصورة الغربية في إنتاجه الغزير الذي يزخر بأنواع مختلفة.

ولد جيرو تانيغوشي في آب/أغسطس 1947 في توتوري باليابان في عائلة متواضعة الحال وقد بدأ يعمل في القصص المصورة العام 1970 مع إصداره "صيف جاف".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 12/02/2017