الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا تبحث توظيف جيل جديد من الجواسيس!!

للمزيد

حوار

المجبري يطالب بإشراك خليفة حفتر في كل تسوية واقعية للأزمة الليبية

للمزيد

مراقبون

عندما يتحول السيلفي إلى قاتل!!

للمزيد

مراسلون

السباق نحو غد أفضل

للمزيد

أسبوع في العالم

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: الاستيطان مقبرة السلام؟

للمزيد

حدث اليوم

تصعيد كلامي بين طهران وواشنطن: لامبالاة إيرانية بالتهديدات الأمريكية

للمزيد

هي الحدث

المرأة والتعبير عن المشاعر: السيدات العربيات وحرية الكلمة

للمزيد

حوار

علي أكبر ولايتي: "ترامب لم يتمكن من منع البلدان الأوروبية من تعميق علاقاتها مع إيران"

للمزيد

الدوريات

دونالد ترامب يغازل فلاديمير بوتين!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

بردي محمدوف يفوز بولاية رئاسية ثالثة في تركمانستان

© أ ف ب | رئيس تركمانستان بردي محمدوف عند إدلائه بصوته بالانتخابات الرئاسية عشق أباد في 12 فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/02/2017

فاز رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف بولاية رئاسية ثالثة كما هو متوقع في البلد الذي يقبض فيه على مقاليد السلطة بالكامل منذ عام 2006، وحصل محمدوف على 98 بالمئة من أصوات المقترعين حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد.

أعلنت اللجنة الانتخابية في تركمانستان أن الرئيس قربان قولي بردي محمدوف الذي يحكم البلاد منذ 2006، فاز بولاية رئاسية ثالثة بعد حصوله على 98 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وأعلنت اللجنة أيضا أن نسبة المشاركة في التصويت الذي تنافس فيه بردي محمدوف مع ثمانية مرشحين شكليين شبه مجهولين، كانت كبيرة.

وبردي محمدوف وصل إلى السلطة قبل عشر سنوات بعد وفاة سلفه صابر مراد نيازوف في البلد الذي يعد بين الأشد انغلاقا في العالم.

ولم يغير بردي محمدوف شيئا في النظام السياسي القمعي الذي طبقه نيازوف والذي لا يسمح بالمعارضة السياسية ولا تعبير الناس عن الاستياء.

وعرف نيازوف باسم تركمان باشا أي رئيس كل التركمان، فيما يشار كثيرا إلى بردي محمدوف بلقب أركاداج أي الحارس. وهناك تماثيل مطلية بالذهب للزعيمين في "عشق أباد" عاصمة تركمانستان.

وكان بردي محمدوف طبيب الأسنان الخاص لنيازوف قبل أن يصبح وزيرا للصحة. وقد انتخب للمرة الأولى في 2007 بـ 89 بالمئة من الأصوات، وأعيد انتخابه في 2012 بـ 97,14 بالمئة من الأصوات.

وعدلت تركمانستان دستورها العام الماضي حتى يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة لأجل غير مسمى، فأزالت قيدا يمنع من هم أكبر من 70 عاما من الترشح للرئاسة ومدت الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

كما أصبح سردار بردي محمدوف، الابن الوحيد للرئيس، في دائرة الضوء العام الماضي ودخل البرلمان بعد فوزه بانتخابات فرعية.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
 

نشرت في : 13/02/2017

  • تركمانستان

    قربان قولي بردى محمدوف رئيس تركمانستان يحتفل بعيد ميلاده مع المغنية جنيفير لوبيز

    للمزيد

  • تركمانستان

    إعادة انتخاب الرئيس الحالي قربان بردي محمدوف لولاية جديدة

    للمزيد

  • تركمانستان

    توقع فوز الرئيس الحالي بردي محمدوف في الانتخابات الرئاسية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي