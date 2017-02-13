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الشرق الأوسط

حركة حماس تختار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها في غزة

© أ ف ب / أرشيف | القيادي العسكري في حركة حماس يحيى السنوار (يمين) وإلى جانبه إسماعيل هنية

فيديو مها أبو الكاس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/02/2017

انتخبت حركة حماس يحيى السنوار، القائد العسكري وأحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، رئيسا لمكتب الحركة في قطاع غزة خلفا لرئيس الحكومة الفلسطينية السابق إسماعيل هنية.

تم انتخاب القيادي العسكري يحيى السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، حسب ما ذكرت مصادر مقربة من حركة حماس لوكالة فرانس برس.

وتقود الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عشر سنوات منذ أشهر عملية انتخابات داخلية.

ويقول متابعون للتطورات في القطاع إن هنية هو الأكثر حظا للحلول محل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الموجود في قطر.

وقالت المصادر اليوم إن النائب في الحركة خليل الحية أصبح نائبا لسنوار.

وأدرجت الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015 اسم السنوار على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين" إلى جانب قياديين اثنين آخرين من حركة حماس.

وولد السنوار عام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز "مجد" الذي يعد بمثابة الجهاز الأمني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.

واعتقلت إسرائيل السنوار عام 1988 بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية"، وصدرت عليه أربعة أحكام بالسجن المؤبد. وأطلق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي-الفرنسي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/02/2017

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