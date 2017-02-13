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قراءة في الصحافة العالمية

قراءة يومية لأبرز عناوين الصحف الدولية ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 08:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 13/02/2017

فرنسا تبحث توظيف جيل جديد من الجواسيس!!

© فرانس24

في جول, الصحف نتوقف عند جولة أردوغان الخليجية لإنقاذ اقتصاد تركيا من الانهيار، والتجاذبات السياسية بين شيعة العراق، واستعداد فرنسا لمجابهة تحدياتهاالأمنية، وتجربة كوريا الشمالية الصاروخية في بحر اليابان.

 

 

في قراءة للصحف، مقال من صحيفة رأي اليوم التي اهتمت بسياسة أردوغان ورغبته الاستحواذ على مقعد مصر في الحلف السني ومحور الاعتدال الذي يسعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى إحيائه بحسب عبد الباري عطوان.. عطوان تحدث عن جولة أردوغان الخليجية وتوقيتها السياسي ولاسيما في ظل حديث أردوغان عن سيطرة وشيكة على مدينة الباب السورية ووجود أرضية اتفاق مع الرئيس ترامب بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا. صحيفة رأي اليوم أوردت أن الرئيس التركي يريد أن يقدم نفسه كعنصر أساسي في التحالف بديل عن مصر التي باتت أكثر ميولا للتحالف الروسي السوري الايراني، لكن عطوان يعود ليؤكد أن ذلك لن يكون دون مقابل، فالرئيس أردوغان خسر العراق وإيران اقتصادياً مثلما توترت علاقاته مع الاتحاد الأوروبي فهل تكون دول الخليج هي البديل المعوض؟ تتساءل صحيفة رأي اليوم.
 
"تظاهرات بغداد قد تغير الخريطة الشيعية للحكم" عنوان من الحياة اللندنية، الصحيفة اهتمت بالتظاهرات التي شهدتها بغداد والتي عمقت الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي كقطبين شيعيين يتصارعان تحضيراً للانتخابات المحلية المقبلة. الحياة نقلت التجاذبات السياسية بين الرجلين وسعي الصدر الى استقطاب قيادات من بينها حيدر العبادي بهدف تشكيل تحالف انتخابي واسع ينهي به سيطرة ائتلاف المالكي على البرلمان والحكومة.
صحيفة العرب اهتمت من جانبها باعتراض كل من اسرائيل والولايات المتحدة على تولي الفلسطيني سلام فياض منصب مبعوث أممي الى ليبيا خلفا للألماني مارتر كوبلر بدعوى أنه يشكل انحيازاً للفلسطينيين، هذا في وقت ذكرت مصادر اسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتجه الى تعيين وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في منصب أممي رفيع. صحيفة العرب أوردت نقلاَ عن مراقبين أن اسرائيل قد تقبل بمقايضة تسيبي ليفني بسلام فياض خاصة وأنها ستضمن بذلك وجوداً مهماً لإسرائيل في المنظمة الأممية.
لوفيغارو في افتتاحيتها اهتمت باستعداد فرنسا للتحديات الأمنية التي تواجهها، عبر توظيفها لجيل جديد من الجواسيس .. لوفيغارو كتبت أن إدارة الأمن الخارجي الفرنسي ستوظف بحلول العام ألفين وتسعة عشر ما يقارب عن ستمئة شخص من عدة تخصصات من مهندسين ومحللين .. الصحيفة الفرنسية نقلت عن مدير الجهاز الأمني أن إدارته تواجه منافسة لاسيما فيما يتعلق بخبراء في الهندسة أو المجال النووي أو البالستي.. لكن الاستخبارات الفرنسية عادة ما تلجأ الى استمالة موظفين جدد فور تخرجهم من الجامعات عبر رواتب تفضيلية قد تصل الى خمسة وثلاثين ألف يورو في السنة للموظف المبتدئ.
الى رومانيا التي خرج مواطنوها الى الشوارع مجدداً تنديداً بالفساد المستشري في البلاد، موضوع توقفت عنده صحيفة ليبراسيون، المتظاهرون حملوا لافتات ورددوا شعارات مطالبة باستقالة الحكومة التي يتهمونها بنسف المساعي لمواجهة الفساد.. وأمام التظاهرات الحاشدة عادت الحكومة عن قرارها، بجعل مرسوم متعلق بقضايا فساد أكثر مرونة.. كما قدم وزير العدل استقالته ..صحيفة ليبراسيون أوردت أنه في أقل من شهر على تشكيلها، واجهت الحكومة الرومانية التي يرأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بالرئيس تشاوشيسكو عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين
 
تظاهرات حاشدة أخرى لكن هذه المرة في المكسيك، الآلاف من الأشخاص ضد سياسة دونالد ترامب تنقل لوموند،الصحيفة الفرنسية عادت الى التظاهرات المناهضة لبرامج الرئيس الاميركي ولاسيما تلك المتعلقة بالهجرة، المتظاهرون طالبوا الرئيس الاميركي باحترام بلدهم رافضين سياسته الداعية للتمييز والكراهية، لوموند تحدثت عن الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي بادر بها الرئيس ترامب حتى قبل تنصيبه، أزمة انتقل صداها الى الشوارع حيث ارتفعت أصوات من المكسيك داعية الى مقاطعة المنتجات الاميركية.
ترامب يؤكد دعمه لليابان، بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان،خطوة أثارت غضب جيران بيونغ يانغ تقول الشرق الأوسط.. التي أشارت الى أن كوريا الجنوبية التي اعتبرت الخطوة استفزازية قالت إن تجربة جارتها الشمالية تهدف الى لفت انتباه العالم الى قدرات بيونغ يانغ النووية واختبار رد فعل الادارة الأميركية الجديدة، فيما رأى خبير في شؤون كوريا الشمالية أن التجربة قد تكون ضمن الاحتفالات بذكرى ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في السادس عشر من فبراير.. وكان زعيم كوريا الشمالية قد أعلن سابقا عن اختبار صاروخ جديد يستطيع بلوغ الولايات المتحدة لكن ترامب رد عليه عبر تويتر قائلا إن ذلك لن يحصل.
في صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست الصينية، رسم يُظهر مدى سرور أحد قادة كوريا الشمالية العسكريين بالتجربة الصاروخية والانتباه الذي لاقته هذه التجربة لدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ورد كيم جونغ أون الذي يقول: هذا ممتاز .. "إذن لنبني مسجداً الآن".

 

 

إعداد وداد عطاف

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