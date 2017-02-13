ميشال عون يلتقي السيسي في أول زيارة رسمية له للقاهرة كرئيس للبنان

وصل الرئيس اللبناني ميشال عون إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له لمصر منذ انتخابه رئيسا في تشرين الأول/أكتوبر 2016، والتقى عون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وسيلتقي لاحقا بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبابا الأقباط الأرثوذوكس تواضروس الثاني، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين نظيره اللبناني ميشال عون الذي يقوم بزيارة إلى مصر تستغرق يومين هي الأولى منذ انتخابه رئيسا في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعقب جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، عقد السيسي وعون مؤتمرا صحفيا اقتصر على إلقاء كل منهما كلمة.

وقال السيسي إن "مصر ستواصل دعمها للبنان الشقيق على كافة الأصعدة". وعبر عن ثقته بأن ولاية الرئيس عون "ستعزز وضع لبنان كبلد للتعددية السياسية والتنوع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة".

كما أكد السيسي أن مصر "على استعداد لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية".

من جهته، دعا عون السيسي إلى إطلاق "مبادرة إنقاذ عربية". وقال إن "الآمال المعقودة على الدور الذي يمكن لمصر القيام به كبيرة"، مؤكدا أن مصر "يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على إستراتيجية لمحاربة الإرهاب (..) والعمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي، وبالأخص في سوريا".

وسيلتقي عون في وقت لاحق الاثنين بابا الأقباط الأرثوذوكس تواضروس الثاني في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (وسط القاهرة)، حسب بيان للكنيسة.

ويقوم الرئيس اللبناني الاثنين كذلك بزيارة إلى مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر أحمد الطيب، بحسب بيان من المشيخة.

وسيقوم عون الثلاثاء بزيارة إلى الجامعة العربية حيث سيلتقي أمينها العام أحمد أبو الغيط، كما يلقي كلمة خلال اجتماع مع المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة، حسب مصادر رسمية فيها.

وانتخب عون رئيسا للبلاد بعد نحو عامين ونصف العام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة حول ملفات عدة داخلية وخارجية، على رأسها الحرب في سوريا المجاورة.

ويشهد لبنان منذ اندلاع النزاع في سوريا انقساما سياسيا حادا.

وكان عون قد قام بزيارة إلى السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي في أول تحرك له خارج لبنان بعد انتخابه.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 13/02/2017