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الشرق الأوسط

محاربة الإرهاب في المنطقة أبرز محاور اللقاء التركي السعودي

© أ ف ب/ أرشيف | صورة نشرها الديوان الملكي السعودي للملك سلمان بن عبد العزيز ورجب طيب أردوغان في 14 فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/02/2017

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مع قادة السعودية حيث تطرقوا لمسألة محاربة الإرهاب في المنطقة.

اجتمع قادة السعودية الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث بحثوا التعاون في مجال "محاربة الإرهاب"، في زيارة تأتي عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أردوغان، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية (...) وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

والتقى أردوغان أيضا الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث جرت مناقشة "الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب"، وفقا للوكالة.

وكان أردوغان القادم من البحرين عقد مساء الاثنين لدى وصوله إلى المملكة اجتماعا مع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحثا خلاله "أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وتربط السعودية وتركيا القوتان الإقليميتان السنيتان، علاقات وطيدة تعززت في العام الماضي خصوصا في ظل دعمها للمعارضة في النزاع السوري.

وتتزامن هذه الجولة مع جولة دعت إليها الأمم المتحدة في جنيف في 23 شباط/فبراير، سيغلب عليها الأرجح موضوع البحث عن تسوية سياسية.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/02/2017

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