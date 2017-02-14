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آسيا

الأمن يمنع إيرانيات متنكرات في زي رجال من دخول ملعب لكرة القدم في طهران

© أ ف ب/ أرشيف | جانب من جمهور نادي الاستقلال في طهران في 12 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/02/2017

أفادت السلطات الإيرانية أن رجال الأمن منعوا الأحد سيدات إيرانيات متنكرات في زي رجال من حضور مباراة في كرة القدم لأحد أعرق أندية كرة القدم الإيرانية.

منعت ثماني سيدات إيرانيات متنكرات في زي للرجال من حضور مباراة في كرة القدم في أحد ملاعب طهران الأحد، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية الثلاثاء عن مسؤول محلي. حيث قال علي رضا عادلي مدير الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية "أرادت 8 سيدات متنكرات في زي للرجال دخول ملعب ازادي" في جنوب غرب العاصمة الإيرانية "لحضور مباراة الاستقلال وبيرسيبوليس، لكن رجال الأمن قاموا برصدهن ومنعهن من الدخول".

ويذكر أن السلطات الإيرانية تمنع رسميا حضور النساء مباريات كرة القدم منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتبرر ذلك بحمايتهن من تصرفات المشجعين الذكور والشعارات المشينة التي قد يطلقونها. فيما تأمل حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني في تخفيف حدة هذه القيود في بعض الرياضات. وسمح أخيرا للسيدات بحضور مباريات كرة السلة والكرة الطائرة في مناطق مخصصة.

ويعتبر الاستقلال وبيرسيبوليس من أعرق أندية كرة القدم الإيرانية.

وتابع عادلي أن محاولة الأحد ليست جديدة، قائلا "في الماضي، حاولت فتيات أيضا دخول الملعب لمشاهدة مباريات كرة القدم". موضحا أن دخول السيدات ملاعب كرة القدم لا يزال ممنوعا بسبب "الاكتظاظ" في المدرجات و"الظروف غير الملائمة".

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 14/02/2017

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