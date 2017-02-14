كيف نطفئ الحريق في الضواحي الفرنسية؟!

في صحف اليوم: جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من دول الخليج. أردوغان يلتقي اليوم العاهل السعودي بعد زيارته للمنامة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية ترى أن الرئيس التركي يخطو خطوة أخرى في اتجاه الديكتاتورية بعد المصادقة على التعديلات الدستورية. في الصحف كذلك زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ومواجهات بين رجال الشرطة وشبان في بعض ضواحي باريس.
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته في دول الخليج. أردوغان وصل إلى السعودية قادما من البحرين، وصحيفة عكاظ السعودية تكتب : القمة السعودية التركية ستبحث آفاق التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة ولا سيما الأزمة السورية، وتحديدا ما يتعلق بدعوة دول الخليج للمشاركة في مشروع إقامة منطقة آمنة في سوريا، إضافة إلى الأوضاع في العراق واليمن وسبل التصدي للإرهاب.
دعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى الاتحاد في مواجهة الحروب والإرهاب الذي يضر بكل المنطقة تكتب صحيفة حريات دايلي نيوز التركية. وتعود الصحيفة على تصريحات أردوغان في المنامة والتي قال فيها إن الوقت قد حان لكل المنطقة وللعالم بل ولكل البشرية لأن تتوحد وتكثف جهودها لأجل مستقبلها، وتذكر الصحيفة بالعملية العسكرية الكبيرة التي شنتها تركيا في شهر آب أغسطس الماضي والتي سمتها درع الفرات. الهدف من هذه العملية تقول الصحيفة تحسين الأوضاع الأمنية ودعم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والقضاء على خطر الإرهاب عل طول الحدود مع سوريا.
صحيفة ليبراسيون الفرنسية تخصص ملفا من سبع صفحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أردوغان بات يسيطر على كل المؤسسات في بلاده من أندية كرة القدم إلى الدبلوماسية التركية مرورا بالتربية والقضاء. الصحيفة تقول إن أردوغان أعطى نفسه كل السلطات ومشروع التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان التركي والذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في السادس عشر من شهر أبريل نيسان المقبل سيمنح الرئيس سلطات جد موسعة وسيكون ذلك بمثابة خطوة أخرى في اتجاه الديكتاتورية في تركيا.
إلى الشأن السوري حيث ينعقد يوم غد لقاء في العاصمة الكزخية آستانة. هذا اللقاء سيدوم يومين وترعاه كل من روسيا وتركيا وإيران. صحيفة الشرق الأوسط تنقل عما سمتها مصادر روسية مطلعة أن موسكو ستسعى خلال لقاء غد إلى تحقيق نتائج تشكل تقدما ملموسا على الوضع ميدانيا. والمقصود من النتائج حسب تلك المصادر هو أن تشعر الأطراف السورية المتفاوضة والقوى الخارجية من الدول الراعية لعملية آستانة بالتقدم الذي سيسهم في تحقيق نتائج فعلية خلال المفاوضات المرتقبة في جنيف في العشرين من الشهر الجاري.
سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد في واشنطن، في صحيفة الرأي الأردنية مقال لمحمد خروب يتناول فيه سياق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الذي أتت فيه الزيارة وشرعنة إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية. يقول الكاتب: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستعد للقاء دونالد ترامب حاملا معه جدول أعمال طموح يريد من خلاله اللعب مع وعلى كل العوالم دون أن يلزم نفسه وإسرائيل أي كلفة سياسية أو تعهد يمكن أن يسجل عليه لاحقا. نتنياهو يقول الكاتب، لن يتحدث عن حل الدولتين ولا عن الدولة الفلسطينية.
صحيفة هآرتز الإسرائيلية تبدو هي كذلك منتقدة للقاء نتنياهو بدونالد ترامب، ويرى سامييل فريدمان في مقال له أن العناق بين ترامب ونتنياهو سام بالنسبة لإسرائيل، ونتنياهو يقيم صداقة مع القوى الأكثر رجعية في المشهد الأمريكي.
الصحف الفرنسية تعود على أعمال العنف التي تشهدها بعض ضواحي باريس. صحيفة لوباريزيان تتساءل كيف يمكن إطفاء الحريق. المواجهات بينت أفراد الشرطة الفرنسية وبعض شباب الضواحي مستمرة منذ الثاني من الشهر الجاري، تاريخ إلقاء القبض على الشاب تيو وتعرضه للتعنيف والاغتصاب من قبل أفراد شرطة فرنسيين. الصحيفة تتساءل على الغلاف: هل يمكن وضع حد لهذه الدوامة من العنف؟ وتشبه الصحيفة الضواحي الفرنسية بالجسد المريض الذي لم تنجح لا سياسات اليمين ولا اليسار في تشخيصه وإيجاد العلاج الناجع له.
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