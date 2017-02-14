الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف اليوم

مصر-لبنان.. ما نتائج لقاء السيسي وعون؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كيف نطفئ الحريق في الضواحي الفرنسية؟!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

السعودية: «هاكرز الوزارات» يضرب مجددا

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الحكومة الفرنسية تدعو للتهدئة بعد أعمال الشغب في ضواحي باريس

للمزيد

وجها لوجه

"الحرس الوطني الليبي".. خطوة لعرقلة مشروع الحرس الرئاسي؟

للمزيد

النقاش

فرنسا: من يصطاد في مياه الضواحي العكرة؟

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل - حماس: أي مسار بانتخاب السنوار؟

للمزيد

ثقافة

فرنسا.. معرض فني فريد يعتمد على حاسة اللمس

للمزيد

ضيف اليوم

المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون يزور الجزائر

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج
قراءة في صحف الخليج

قراءة يومية لأبرز عناوين صحف الخليج ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 06:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 14/02/2017

السعودية: «هاكرز الوزارات» يضرب مجددا

© فرانس24

«هاكرز الوزارات» يعود مجدداً ويضرب حساب «صحة الشرقية» في السعودية، ومجلس الوزراء الكويتي يحضر لاستراتيجية لتخصيص المرافق الحكومية. وفي الكويت أيضا، الحديث عن 700 موظف في أمانة مجلس الوزراء يقبضون ولا يداومون. أما في الإمارات، فانضمت جهات خاصة إلى مبادرة «مؤشر السعادة» في دبي. وفي عمان النسخة السابعة من الطواف العربي للإبحار الشراعي.

البداية من السعودية، إذ عاد ما يعرف باسم «هاكرز الوزارات» ويضرب حساب «صحة الشرقية» بحسب
صحيفة "الحياة" السعودية. إذ لم تكد تهدأ عاصفة فايروس «شمعون 2»، الإلكترونية، والتي ضربت حواسب جهات ووزارات وقطاعات حكومية، حتى سقط حساب المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية على «تويتر» ضحية اختراق إلكتروني ، نتج عنه تعطل الحساب. والمخترق، وهو من مجموعة «سايبر إيموشن»، وعبر تغريدات عدة، هاجم بشدة وزارة الصحة، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية التي ارتفعت معدلاتها خلال السنوات الماضية، بحسب زعمهم فيما التزمت «الشؤون الصحية في الشرقية» الصمت.

وفي الكويت، حسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن مجلس الوزراء يحضر لاستراتيجية لتخصيص المرافق الحكومية. واطلع المجلس على تقرير إعداد المرحلة الأولى لمشروع إعداد استراتيجية لتخصيص المرافق الحكومية، واعتماد خطة المجلس الأعلى للتخصيص، كما تم طرح إعداد مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، إضافة إلى إنجاز دراسة أولية لإمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني.

وفي الكويت أيضا، أوردت صحيفة "الرأي" الكويتية في مقال لها أن 700 موظف في أمانة مجلس الوزراء يقبضون... ولا يداومون. ففي اجتماع غاب عنه الجانب الحكومي، رصدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي التابعة لمجلس الأمة الكويتي «ارتفاع عدد المعينين في الأمانة إلى أكثر من 1800 شخص، منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2015/‏ 2016، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم.
وقد أشارت اللجنة إلى بعض قرارات التعيين المشار إليها كانت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير مثلا، وبعضهم تم نقلهم إلى هيئة الاتصالات المؤسسة حديثاً وبمزايا مالية مرتفعة.

أما في الإمارات، فتناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية قياس دبي لسعادة متعامليها، حيث انضمت جهات خاصة إلى مبادرة «مؤشر السعادة»، الذي طورته «حكومة دبي الذكية»، ليكون إحدى أدوات قياس السعادة، بهدف اكتشاف وقياس مصادر السعادة في مدينة دبي، وصولاً إلى تحقيق الهدف الطموح نحو رفع نسبة السعادة إلى 95 % في دبي بحلول عام 2021.
ويشتمل مؤشر السعادة على خريطة طريق تم وضعها بعد دراسة متأنية، وتتضمن مجموعة من السياسات والبرامج لضمان إمداد القيادات بالأدوات اللازمة وهياكل الدعم المناسبة لتنفيذ استراتيجية السعادة.

وتنطلق في سلطنة عمان النسخة السابعة من الطواف العربي للإبحار الشراعي كما أوردت صحيفة "عمان". ففي أكبر سباق بحري محيطي على مستوى منطقة الخليج ينطلق اليوم بمرسى الموج مسقط، سباق الطواف العربي للإبحار الشراعي "إي.أف.جي"، حيث احتضن المرسى خلال الأيام الماضية الفرق الثمانية والطواقم المشاركة التي ستنطلق وتبحر عباب بحر عُمان والخليج العربي، وتختتم في مرسى نخلة جميرا بإمارة دبي يوم الأربعاء 1 آذار/ مارس المقبل. ويعتبر السباق الذي أسسته عُمان للإبحار عام 2011 منصة فريدة للبحارة المحترفين والهواة.

ويصور كاريكاتور في صحيفة "الوطن" العمانية مجموعة من اللاجئين الهاربين، والذين تبدو عليهم ملامح الخوف، والمحاصرين بين الساحر من جهة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة أخرى، وكل منها يحمل فأسا بوجههم.
 

إعداد فرانس 24

الأرشيف

10/02/2017 السعودية

"منظمة التعاون الإسلامي" ترفض الإقرار بحقوق المثليين

منظمة "التعاون الاسلامي" رفضت دعاوى الاعتراف بحقوق المثلية الجنسية، والكويت تعفي المصارف الإسلامية من القيمة المضافة، وتثبيت أسعار الوقود في سلطنة عمان، والسعوديون يتصدرون نسبة...

للمزيد

07/02/2017 الخليج العربي

تبذير أندية الخليج العربي لكرة القدم يقف وراء الأزمة المالية

في جولة اليوم على صحف الخليج: سوق العقار في السعودية يتجه إلى التنوع في منتجاته. الكويتيون ينفقون 1% من دخلهم على التعليم و11% على "الطعام". ونسبة الإدمان على الهاتف الذكي بين...

للمزيد

03/02/2017 السعودية

الذكور أكثر ارتكابا للمخالفات المرورية من الإناث في الإمارات

في جولة اليوم على صحف الخليج: الوافدون يأثرون على جودة التعليم في الكويت. 887 ألف طلب على "حساب المواطن" في السعودية خلال يومين. تخفيض الرسوم على أصحاب المحال الصغيرة في البحرين....

للمزيد

27/01/2017 السعودية

الأمن السعودي يفكك معامل "أحزمة الموت"

في جولة اليوم على الصحف الخليجية: الأمن السعودي يفكك معامل "أحزمة الموت". وتصدر الكويت قائمة دول الخليج الأكثر فسادا يثير استياء الكويتيين. و"نفط عمان" توقع عقد توريد الانابيب ب...

للمزيد

الأرشيف

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي