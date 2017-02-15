الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ترامب يستقبل نتانياهو: حل الدولتين بين قوسين؟

للمزيد

منتدى الصحافة

الإذاعة.. وسيلة إعلام لا غنى عنها؟ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

الإذاعة.. وسيلة إعلام لا غنى عنها؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي تعمق تصدع إدارة ترامب!!

للمزيد

وجها لوجه

تونس.. منظمة العفو تندد باستخدام " أساليب وحشية " في الحرب على الإرهاب

للمزيد

النقاش

كيف يتم تطويق أزمة الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل؟

للمزيد

النقاش

الولايات المتحدة: ما دور الكرملين في استقالة مايكل فلين؟

للمزيد

حدث اليوم

زيارة ماكرون للجزائر: ماذا يجني المرشح الزائر من الجزائر؟

للمزيد

تكنوفيليا

التكنولوجيا تزاحم أنماط التعليم التقليدية في المدارس

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

مارين لوبان تزور لبنان لتوجيه "رسالة دعم لمسيحيي الشرق"

© أ ف ب / أرشيف | زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/02/2017

أعلن مصدر حكومي لبناني أن زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي، المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، ستزور لبنان في 19 و20 شباط/فبراير، حيث ستلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وتسعى لويان من خلال هذه الزيارة، وفق مصدر في الجبهة، إلى توجيه رسالة دعم إلى مسيحيي الشرق.

تزور مرشحة حزب الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية مارين لوبان لبنان الأحد والاثنين المقبلين على أن تلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وفق ما أكد مصدر حكومي في بيروت لوكالة فرانس برس.

 وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه أن "لوبان ستزور لبنان في 19 و20 شباط/فبراير، على أن تلتقي يوم الاثنين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري".

ويأتي الإعلان عن موعد زيارة لوبان، التي تبحث عن مكانة على الساحة الدولية، بعد إشارة مصدر في حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه ومصدر رسمي لبناني مطلع الشهر الحالي أنها كانت تنوي زيارة بيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين، من دون أن يحصل ذلك.

وتسعى زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف من خلال هذه الزيارة، وفق مصدر في حزب "الجبهة الوطنية"، إلى توجيه رسالة دعم إلى مسيحيي الشرق.

وتأتي زيارة لوبان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتخاب عون، أبرز حلفاء حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، رئيسا للبنان، وتولي الحريري إثر ذلك رئاسة الحكومة.

وتعهد عون في خطاب القسم الذي أدلاه في البرلمان بعد انتخابه بأن يبقي لبنان بعيدا عن نيران النزاعات المشتعلة في المنطقة.

أما الحريري فيعد من أبرز خصوم النظام السوري، ويتهمه بالتخطيط لاغتيال والده، رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وفي الشأن السوري، عرفت لوبان بخطابها المغاير للطبقة السياسية في فرنسا لناحية دفاعها عن الرئيس السوري بشار الأسد ومطالبتها بالتحاور معه.

وفي مقابلة صحافية مطلع الشهر الماضي، قالت لوبان "استمعوا إلى السوريين، وسترون أن ما ينتظرونه هو أن يربح بشار الأسد هذه الحرب ضد الأصوليين الإسلاميين" في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" والمجموعات الجهادية الأخرى.

وكان المرشح إلى انتخابات الرئاسة في فرنسا وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون زار بيروت في 24 كانون الثاني/يناير والتقى كلا من عون والحريري.

ودعا ماكرون من بيروت إلى "سياسة متوازنة" حيال النظام والفصائل المعارضة في سوريا، في تباين عن السياسة المؤيدة للمعارضة والتي تتبعها باريس منذ بداية النزاع السوري قبل نحو ست سنوات.

وألغى مرشح اليمين فرنسوا فيون بدوره زيارة كانت مقررة إلى لبنان والعراق في 4 و5 شباط/فبراير، بعد فتح تحقيق بشأن وظائف وهمية أمنها لزوجته واثنين من أولاده.

 

 فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/02/2017

  • الانتخابات الرئاسية الأمريكية

    فرنسا: مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف تهنئ دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات

    للمزيد

  • فرنسا

    فرنسا: لوبان تقترح منع أبناء المهاجرين غير الشرعيين من التعليم مجانا

    للمزيد

  • فرنسا - الولايات المتحدة

    مارين لوبان ترى أن انتخاب هيلاري كلينتون سيؤدي إلى حروب ونزاعات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي