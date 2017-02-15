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فرنسا

فرنسا: توجيه الاتهام لشابين وفتاة مراهقة يشتبه بتحضيرهم لاعتداء إرهابي

© أ ف ب/أرشيف | الشرطة الفرنسية خلال عملية مداهمة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/02/2017

قرر القضاء الفرنسي توجيه اتهامات تتعلق بجرائم إرهاب إلى شابين وفتاة مراهقة اعتقلوا في مونبلييه جنوب البلاد على خلفية اشتباه بتحضيرهم لاعتداء إرهابي.

وجه القضاء الفرنسي مساء الثلاثاء، تهمة الإرهاب إلى شابين وفتاة اعتقلوا في جنوب البلاد الأسبوع الماضي بشبهة التحضير لاعتداء "وشيك".

وبحسب مصادر قضائية فقد وجهت تهمة "تصنيع وحيازة متفجرات من قبل عصابة منظمة" إلى توماس سوريه (20 عاما) ورفيقته سارة (16 عاما)، اللذين اعتنقا الإسلام، كما وجهت إليهما وإلى شريك ثالث لهما هو مالك همامي (33 عاما) تهمة الانتماء إلى "عصابة أشرار على صلة بمشروع إرهابي إجرامي".

وكان هؤلاء الثلاثة قد اعتقلوا الجمعة في جنوب فرنسا مع شخص رابع هو شاب يبلغ من العمر 26 عاما سرعان ما تبين للمحققين أنه بريء فأطلقوا سراحه في اليوم التالي.

وكانت السلطات قد أعلنت الجمعة إثر اعتقال هذه الخلية في منطقة مونبيلييه بجنوب البلاد "أتاحت إحباط مشروع اعتداء وشيك على الأراضي الفرنسية"، في وقت تواجه البلاد تهديدا جهاديا غير مسبوق منذ أكثر من عامين.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 15/02/2017

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