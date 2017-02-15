صحيفة فرنسية تكشف احتمال تورط المتحدث باسم فيون في قضية احتيال ضريبي

أكدت أسبوعية "لو كنار أنشينيه" الفرنسية الساخرة الأربعاء وجود شكوك قوية حول تورط محتمل لتيري سولير، وهو الناطق باسم مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون، في قضية احتيال ضريبي فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا أوليا.

كشفت صحيفة "لوكانار أنشيني" الفرنسية مجددا نبأ بشأن مقرب لفرانسوا فيون، بعد أن نشرت في الفترة الأخيرة سلسلة من الفضائح تمس وسط مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية. وجاء الدور هذه المرة على تيري سولير المتحدث باسم فرانسوا فيون. وحسب ما أوردت الأسبوعية الساخرة الأربعاء 15 فبراير/شباط فإن سولير قد "نسي أن يدفع جزءا من ضرائب الدخل" لمدة ثلاث سنوات.

من جهتها أكدت النيابة العامة بنانتير (ضاحية باريس) لوكالة الأنباء الفرنسية وجود تحقيق أولي يجري منذ السادس من سبتمبر/ أيلول 2016 بعد شكوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية ضد تيري سولير وتتعلق بالفترة 2010-2013. تؤكد أيضا "لو كنار أنشينيه" أن بعض تصريحات النائب تيري سولير نبهت المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، إضافة إلى الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة، بشأن "تضارب مصالح محتمل". فسولير كان في نفس الوقت نائبا في البرلمان وفي نفس الوقت موظفا في شركة "شيميريك" حيث كان يشغل منصب مستشار ويتقاضى 12 ألف يورو شهريا، في حين قال أحد المسؤولين في الشركة للصحيفة الساخرة إنه "لم يره أبدا".

La Une du 15 février 2017 est à consulter ici : https://t.co/iCPnb2rBBz — @canardenchaine (@canardenchaine) 14 février 2017

"الرجل المطارد"

وأكد مقربون من نائب حزب "الجمهوريون" تيري سولير لوكالة الأنباء الفرنسية أنه ينوي التقدم بشكوى ضد "لو كنار أنشينيه" بتهمة التشهير. أما المعني بالأمر فقال الثلاثاء 14 فبراير/شباط أمام الصحافيين "لو كنار أنشينيه تتابع حملة المطاردة وسبعون يوما تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية. فهي تعيد إلى الواجهة متأخرة ستة أشهر مقالا قديما نشره موقع ميديابارت". وكان موقع "ميديابارت" الإخباري قد كشف هذه القضية منذ سبتمبر/أيلول العام 2016.



وأوضح سولير الثلاثاء " دفعت كل ما علي من ضرائب، كنت قد تعرضت لتعديل ضريبي تحدثت عنه للإعلام في تلك الفترة التي سبقت تولي مهام برلمانية، ولم يكن قد أسفر عن أي عقوبة للتهرب من الضرائب". لكن سولير لم يكن قد ذكر أي مسألة تعديل ضريبي في بيان رد على "ميديابارت" أصدره وقتها.



مها بن عبد العظيم

نشرت في : 15/02/2017