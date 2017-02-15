استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي تعمق تصدع إدارة ترامب!!

في صحف اليوم: الردود على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، وما تخفيه عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، ونقرأ اليوم كذلك في الصحف: إمكانية تنسيق عسكري سري بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا، وانتقادات لموقف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بعد سقوط عدة ضحايا خلال مظاهرات يوم السبت الماضي في بغداد، وتعليقات على مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة.
نبدأ هذه الجولة عبر الصحف من الولايات المتحدة واستقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين بعد أربعة وعشرين يوما فقط من توليه منصبه. صحيفة ذي واشنطن بوست تكتب إن مغادرة فلين تسببت في أزمة حقيقية في الإدارة الأمريكية الجديدة، مما يجعل البيت الأبيض في موقف المدافع عن النفس أمام الكونغرس، ويعجل أول خرق كبير في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس. هذه العلاقات تشهد اضطرابا على نحو متزايد.
أعضاء حملة دونالد ترامب اتصلوا لمرات متكررة بالاستخبارات الروسية تكتب صحيفة نيويورك تايمز وتضيف: إن سجلات هواتف ومكالمات مساعدي ترامب التي تم اعتراضها من قبل المخابرات الأمريكية توضح أن مساعدي الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية، وشركاء آخرين له كانت لهم اتصالات متكررة بمسؤولين روس كبار في الاستخبارات سنة قبل الحملة الانتخابية. الصحيفة تنقل هذه المعلومة عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، كما تفيد إن مصالح الاستخبارات ووكالات إنقاذ القانون الأمريكي اعترضت هذه الاتصالات في الوقت نفسه الذي كانت تكتشف فيه أن روسيا كانت تحاول التشويش على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك بقرصنة اللجنة الديموقراطية الوطنية، بعد ذلك قامت وكالات الاستخبارات بتحقيقات لمعرفة ما إذا كانت حملة ترامب متواطئة مع الروس لعرقلة حملة هيلاري كلينتون أو في أعمال أخرى للتأثير على الحملة الانتخابات الرئاسية.
مجلة ذي موسكو تايمز تقول إن استقالة مايكل فلين لم تكن إهانة لإدارة ترامب فحسب بل إنها تطرح عددا من الأسئلة الأساسية حول السياسة الجديدة لواشنطن حيال روسيا، وتنقل الصحيفة عن محلل سياسي روسي اسمه فلاديمير فرولوف قوله: إن مايكل فلين كان أول قناة تواصل مع إدراة ترامب، وتسلط الصحيفة الضوء على ردود افعال المسؤولين الروس بعد استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، وتصف ردود الأفعال هذه بالغاضبة والمريرة حتى إن بعضهم قال إن "روسوفوبيا" أو كراهية روسيا تسيطر على البيت الأبيض، لكن كيف ستؤثر استقالة فلين على العلاقات الروسية الأمريكية؟ المجلة تقول إن هذه الفضيحة تعتبر مؤشرا حقيقيا على مدى حساسية موضوع روسيا لدى النخبة الأمريكية ومن المرجح أن تراقب المؤسسات الأمريكية سياسة ترامب مع روسيا بشكل أكبر.
صحيفة الحياة تكتب إن استقالة فلين تعمق تصدع إدارة ترامب وتعيد خلط أوراق النفوذ والاستراتيجيات في الشرق الأوسط، وموقع راشا بيوند دي هيدلاينس الروسي يتساءل.. هل تنسق القوات الروسية والأمريكية بشكل سري عملياتها في روسيا؟ ويضيف الموقع إنه وبعد سنوات من غياب الإرادة الأمريكية في محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، فإن الرئيس الأمريكي الجديد يظهر رغبة اكبر في الانضمام إلى روسيا في حربها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة .. وينقل هذا الموقع الإخباري عن مجلة فلاست الروسية ما نشرته في الثاني والعشرين من الشهر الماضي عن اتصالات بين فريق طيران روسي ومقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عمان، وإعطاء جنود أمريكيين للروس معلومات حول أهداف في مدينة الباب السورية.
في باقي الشؤون العربية، تهتم الصحف العراقية بتبعات مقتل محتجين يوم السبت الماضي على أيدي قوات الأمن داخل المنطقة الخضراء في بغداد .. في صحيفة المدى العراقية رد على تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري التي دعا فيها إلى تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة من كان مقصرا في حادثة استهداف المتظاهرين. هذا المقال لعدنان حسين ينتقد فيه فكرة الجبوري ويصفها بالفكرة "البايتة" جدا والمملة جدا، وقد كان يتعين على سليم الجبوري أن يختار فكرة أخرى يلهي بها المعجبين به، ويرى الكاتب أن لا أحد يعول على اللجنة المقترحة ولا على نتائج تحقيقاتها .. متسائلا عن مصير تحقيقات عشرات اللجان البرلمانية والحكومية.
والجهود الديبلوماسية متواصلة على عدة جبهات من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية. موقع تي إس أ ألجيري يكتب إن الجزائر والقاهرة وتونس هي أكثر العواصم التي تبذل جهودا حتى لا تغرق ليبيا في الفوضى. القاهرة تعمل من أجل تقريب مواقف كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والجنرال خليفة حفتر، لكنها ترفض إشراك تيارات إسلامية في الحوار يقول موقع تي إس أ ألجيري ويعتبر المقاربة المصرية للأزمة الليبية هي مقاربة أمنية بالدرجة الأولى، في حين تعتبر كل من الجزائر وتونس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا وأن يكون الحوار حوارا شاملا، ويرى تي إس أ ألجيري أن القاهرة المدعومة من واشنطن تتقدم بشكل أكبر في الملف الليبي.
ننهي هذه الجولة عبر الصحف بصفحتين رياضيتين. الصحف تعلق على المباراة التي جمعت بين نادي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم. المواجهة انتهت بانتصار النادي الباريسي باربعة أهداف لصفر. صحيفة ليكيب الفرنسية وصفت هذا الانتصار بالشيء المذهل.
واعتبرت صحيفة ماركا الاسبانية ان خسارة نادي برشلونة هي أكبر كارثة للفريق الكتالوني في القرن الحادي والعشرين. وتصعب هذه النتيجة المأمورية على رفاق ميسي خلال مباراة الإياب التي ستقام على ملعب كامب نو في الثامن من مارس المقبل.
تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني