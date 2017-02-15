مصر تعلن عن تشكيل الأطراف الليبية لجنة مشتركة لتعديل الاتفاق السياسي

توصل أقوى فصيلين سياسيين ليبيين، بوساطة مصرية، إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في سبل تطبيق تعديلات تم التوافق عليها في الاتفاق السياسي.

أعلنت مصر الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين أقوى فصيلين سياسيين ليبيين يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في تعديل الاتفاق السياسي حول تسوية الأزمة الليبية الذي رعته الأمم المتحدة في أواخر العام 2015.

وأجرت اللجنة الوطنية المصرية التي تتولى التوسط في الملف الليبي والتي يرأسها رئيس الأركان المصري محمود حجازي، اجتماعات خلال اليومين الماضيين في القاهرة مع كل من رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد القوات الموالية للبرلمان الليبي المشير خليفة حفتر، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان نشر على موقع "فيس بوك" أن المحادثات خرجت بسلسلة قواسم مشتركة أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في سبل تطبيق تعديلات تم التوافق عليها في الاتفاق السياسي.

ويتخذ مجلس النواب المعترف به دوليا من الشرق مقرا، لكن هذا البرلمان لم يعط الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج التي نشأت بعد التوقيع على الاتفاق السياسي. ويتألف المجلس الأعلى للدولة من أعضاء برلمان طرابلس سابقا، وقد أنشئ بموجب الاتفاق السياسي، وله صفة استشارية للحكومة.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة ستنظر في القضايا التي تم "التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسى والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها".

وعدد البيان هذه التعديلات على الشكل التالي "مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة".

ولم تشر الصور التي نشرها الناطق العسكري المصري إلى أي لقاء بين القادة الليبيين الذين ظهر كل منهم منفصلا مع القادة المصريين.

وكان مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية قال لوكالة فرانس برس الأربعاء أن السراج وحفتر سيعقدان اجتماعا الثلاثاء في القاهرة. لكن وسائل الإعلام الليبية أكدت الأربعاء أن اللقاء لم يحصل.

وأكد بيان الجيش المصري أن الطرفين الليبيين أكدا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد أقصاه شباط/فبراير 2018، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي.

وشكلت بموجب اتفاقات الصخيرات (المغرب) الذي رعته الأمم المتحدة ووقع في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، حكومة الوفاق الوطني التي استقرت في طرابلس في آذار/مارس 2016، وتواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد، لكن قواتها حققت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نصرا في مدينة سرت الساحلية على تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي كان استولى عليها في حزيران/يونيو 2015.

ويحظى خليفة حفتر، رجل الشرق الليبي القوي والمدعوم من مصر، بدعم البرلمان الليبي المنتخب ومقره طبرق. وهو مناهض لحكومة السراج.

ولم يرد في الاتفاق السياسي أي دور لحفتر الذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق ليبيا. لكنه فرض نفسه كمحاور لا يمكن تجاهله بعد أن سيطرت قواته على مرافئ النفط الأساسية في شرق ليبيا في أيلول/سبتمبر.

وكان وسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر أكد أن المباحثات بشأن "تعديلات محتملة" على اتفاق 2015 وخصوصا الدور المستقبلي لحفتر، أحرزت تقدما في الشهرين الأخيرين.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الأربعاء عن تنظيم اجتماع بينه وبين وزيري الخارجية المصري والجزائري في العاصمة التونسية في الأول من آذار/مارس.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (حكومية) أن الاجتماع سيتناول "المباحثات التي تجريها الدول الثلاث مع الأطراف الليبية" المتنازعة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/02/2017