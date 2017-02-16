ستة روائيين عرب يتنافسون على جائزة "بوكر"

وصلت ست روايات من ست دول عربية مختلفة إلى القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر"، واختيرت هذه الروايات من بين 186 صدرت خلال الـ12 شهرا المنقضية في 19 بلدا.

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" الخميس عن القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز في دورتها العاشرة هذا العام حيث تم اختيار ست روايات من بين 186 صدرت في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وذكرعلى موقع الجائزة أن لجنة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة اختارت روايات ينتمي كتابها إلى الكويت وليبيا ولبنان والعراق ومصر والسعودية.

وشملت القائمة روائيا سبق أن وصل إلى القائمة القصيرة للجائزة وهو محمد حسن علوان (السعودية) وثلاثة روائيين آخرين سبق وأن اختيروا في القائمة الطويلة التي عادة ما تضم 16 روائيا وهم اسماعيل فهد اسماعيل (الكويت) وإلياس خوري (لبنان) ومحمد عبد النبي (مصر).

والروائيان الآخران هما سعد محمد رحيم من العراق، ونجوى بن شتوان من ليبيا.

والقائمة القصيرة للروايات الست اختيرت من بين 186 رواية رشحت للجائزة من 19 بلدا. وتعتبر الـ"بوكر" من أهم الجوائز التي تكرم الرواية العربية، وهي فرع لجوائز "البوكر" العالمية التي تكرم الأعمال الروائية المكتوبة باللغة الإنكليزية منذ 1968 ببريطانيا.

وإلى جانب خليفة، تتألف اللجنة من الأكاديمية والروائية والمذيعة الليبية فاطمة الحاجي، والمترجم الفلسطيني صالح علماني، والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو، والروائية المصرية سحرالموجي.

وقالت خليفة "اخترنا ست روايات لما تتميز به من جماليات شكلية من حيث البناء الفني وتطوير الشخصيات وطرح مواضيع حساسة جريئة اجتماعيا تنبش المسكوت عنه وأخرى تتناول أزمات الوضع العربي المعقد كما تحتفي بالجوانب المضيئة من التراث العربي".

وسيتم إعلان الرواية الفائزة الخميس 25 نيسان/أبريل في احتفال في العاصمة الإماراتية عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار.

والجائزة العالمية للرواية العربية هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007، وتقوم "هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة" في الإمارات بدعمها ماليا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/02/2017