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الشرق الأوسط

السعودية: تفكيك خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في مدن مختلفة

© أ ف ب / أرشيف | عناصر من الشرطة السعودية في الرياض

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/02/2017

أعلنت الداخلية السعودية الخميس تفكيك خلايا تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في أربع مدن إثر عمليات انطلقت منذ ستة أيام، وأغلب عناصر هذه الخلايا الذين تم توقيفهم سعوديون.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الخميس تفكيك خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في أربع مدن في المملكة منذ السبت الماضي وتوقيف عناصرها وعددهم 18 شخصا بينهم 15 سعوديا.

وقال متحدث باسم الوزارة وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت (...) من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم".

وتابع أن عدد عناصر هذه الخلايا والمقبوض عليهم بلغ 18 شخصا بينهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية.

وأكد المتحدث أن عناصر هذه الخلايا قاموا بتوفير "مأوى للمطلوبين أمنيا" وبينهم الانتحاريان السعوديان اللذان فجرا نفسيهما في جدة في 21 كانون الثاني/يناير خلال عملية للأجهزة الأمنية في المملكة.

ودأب الموقوفون أيضا بحسب المتحدث على "اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم "الدولة الإسلامية" على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم ولأنشطتهم الإرهابية".

ولدى بعض الموقوفين خبرات في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى خلفت العمليات التي بدأتها الأجهزة الأمنية السبت عن ضبط أسلحة آلية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى مبالغ مالية بلغت أكثر من مليوني ريال سعودي (نحو 533 ألف دولار).

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/02/2017

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