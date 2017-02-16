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أمريكا

مطاعم في مدن أمريكية تغلق أبوابها الخميس للاحتجاج على مرسوم ترامب ضد الهجرة

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/02/2017

ستغلق عدة مطاعم في واشنطن أبوابها اليوم الخميس احتجاجا على سياسة دونالد ترامب التي تقيد إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة. وانتشرت الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي فقررت عدة مطاعم في نيويورك وفيلادلفيا الالتحاق بهذا التحرك الاحتجاجي.

قررت مطاعم عديدة في واشنطن، بينها عدد من المطاعم الفاخرة، إغلاق أبوابها الخميس أو إبطاء حركة العمل فيها، في تحرك يجري تحت شعار "يوم بدون مهاجرين" احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

وفي الدعوة إلى هذا الإضراب قال الداعون إلى التحرك في بطاقة دعوة تناقلوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي "مهاجرون غير شرعيين، مقيمون، مواطنون، مهاجرون من العالم أجمع. لنتحد جميعا". وأضافت الدعوة إلى الإضراب "سيدي الرئيس، من دوننا ومن دون دعمنا يصبح هذا البلد مشلولا"

وقررت مطاعم أخرى في نيويورك وفيلادلفيا الانضمام إلى هذا التحرك الاحتجاجي.

وأطلقت المبادرة لهذا التحرك في نهاية الأسبوع الماضي من دون أن تكون خلفها جهة منظمة مركزية ومن دون أن يعيرها كثيرون أهمية كبيرة في البداية، ولكنها ما لبثت أن كبرت وزادت أهميتها مع إعلان مطاعم شهيرة تلبيتها الدعوة والتزامها الإضراب.

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليون نسمة. وبحسب إحصائية أعدها معهد بيو للأبحاث للعام 2014 فإن 9% من العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم كانوا من المهاجرين غير الشرعيين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/02/2017

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