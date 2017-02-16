مارسیل بروست أيقونة الأدب الفرنسي يظهر في فيلم يعود للعام 1904

أكد باحث جامعي كندي خبر عثوره على فيلم يعود تاريخه للعام 1904 ويظهر فيه الروائي الفرنسي مارسيل بروست. اكتشاف مهم سيعود بالنفع على المختصين في تاريخ هذا الروائي الذين كانوا يظنون أنه لم يظهر في أي فيلم على الإطلاق. رغم اختراع التصوير السينمائي قبل وفاته بعدة عقود.

"لم يكن يخفى عنا شيء يتعلق بحياة مارسيل بروست". كان هذا هو الاعتقاد السائد بخصوص هذا الروائي الفرنسي الكبير، قبل الإعلان المؤثر عن اكتشاف فيلم قديم يظهر فيه مؤلف "البحث عن الزمن الضائع" وبعد أن كان يظن أنه لم تظهر له أية صورة متحركة رغم وجود السينما إبان الحقبة التي عاشها.

وأفادت مجلة "لو بوان" الفرنسية والتي كانت أول من نشر الفيلم: أنه تم تصوير الروائي الفرنسي في العام 1904 أثناء حفل عقد زواج أرمان دو غيش، المعروف بصلته الوثيقة ببروست، على إلين غريفول ابنة الكونتيسة غريفول والتي ألهمت بروست شخصية الدوقة أوريان دو غيرمانت في "البحث عن الزمن الضائع".

ويظهر الكاتب بحياء في الفيديو المملوك للمركز القومي للسينما حيث نراه في الثانية 37 وهو يحاول شق طريقه بخجل بين ضيوف حفل الزفاف وهو يرتدي معطف ردينغوت وقبعة سوداء مستديرة محاكيا الأسلوب الإنكليزي الشهير والشائع في تلك الحقبة.

اكتشاف عظيم

"كل الدلائل تشير إلى أنه بروست"، هكذا بدأ حديثه جان-بيير سيروا-تراهان الأستاذ بجامعة لافال الكندية وأحد من ساهموا في هذا الاكتشاف أثناء حديثه "لمجلة الدراسات البروستية" ويضيف قائلا: "القوام والبروفيل يدلان دلالة واضحة على جسم بروست وإن كان من الصعب دائما تحديد هوية شخص ما في هذا النوع من الأفلام القديمة، وخاصة إذا لم نكن نعرفه إلا من خلال صور فوتوغرافية ثابتة".

أما جان-إيف تاديه، الخبير في سيرة بروست، فيرى أن الحظوظ كبيرة في أن يكون بروست نفسه هو من يظهر في هذا الفيلم. يشرح قائلا: "لطالما اعتقدت أننا سنراه يوما في فيلم ما. تكوين الوجه وطريقة ارتدائه لملابسه يشيران بوضوح إلى بروست. وأنا أعتقد أنه فعلا بروست وهذا في حد ذاته اكتشاف عظيم".

فرانس 24

اقتباس: حسين عمارة

نشرت في : 16/02/2017