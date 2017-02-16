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فرنسا

باريس: أعمال شغب في احتجاجات مناهضة للشرطة في قضية الشاب "تيو"

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/02/2017

اندلعت احتجاجات بين متظاهرين وعناصر شرطة في الدائرة الثامنة عشرة في باريس، حيث أضرم محتجون النار في حاويات قمامة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اعتداء الشرطة على الشاب تيو في ضاحية أولنيه سو بوا شمال باريس في وقت سابق من الشهر الجاري.

تحولت احتجاجات مناهضة للشرطة في أعقاب مزاعم عن سلوكها الوحشي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق هذا الشهر إلى العنف في العاصمة الفرنسية مساء أمس الأربعاء.

وتأتي الاحتجاجات التي أدت إلى اعتقال أكثر من 200 شخص في مختلف أرجاء فرنسا في أعقاب مزاعم عن أن شابا اعتقل يوم الثاني من فبراير/شباط قد تعرض للضرب والاغتصاب بعصا للشرطة.

ويجري التحقيق في الأمر. وأضرم المحتجون في الحي الثامن عشر في شمال باريس النار في أكوام من القمامة في ثلاثة شوارع في حين ألقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع التي أعيد إلقاؤها على الشرطة.

ويجري التحقيق بشكل رسمي مع أحد رجال الشرطة فيما يتعلق بالاشتباه في وقوع عملية اغتصاب ويجري التحقيق مع ثلاثة آخرين لاستخدامهم العنف أثناء القبض على الشاب البالغ 22 عاما من العمر في أولنيه سو بوا. وما زال الشاب ويدعى تيو والذي تكتمت السلطات على اسم عائلته يعالج في مستشفى من آثار الضرب والاغتصاب.

 

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 16/02/2017

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