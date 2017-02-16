القضية الفلسطينية.. تصريحات ترامب حول حل الدولتين "لا معنى لها"!!

في صحف اليوم: ردود الصحف على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حل الدولتين، صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت تصريحاته من دون معنى، ووصف مقال في صحيفة الرأي الأردنية تصريحات ترامب المتأرجحة تنزع عن الولايات المتحدة مصداقيتها. تتناول الصحف كذلك الأوضاع في الموصل وتبعات اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام.
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن ولقاؤه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خبر اهتمت به غالبية الصحف. دونالد ترامب صرح خلال هذا اللقاء أنه مستعد لقبول أي اتفاقات يتوصل إليها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، حتى لو لم تتضمن تنفيذ حل الدولتين. حل الدولتين لم يعد الحل الوحيد الممكن تكتب صحيفة لوريون لو جور اللبنانية.
الكثير من الانتقادات لقيتها تصريحات دونالد ترامب حول حل الدولتين. افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز تعتبر تصريحاته لا معنى لها، وترامب يبتعد بشكل خطير عن حل الدولتين الذي كان في مركز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عشرين عاما، ويبقى الحل الوحيد العادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقول الصحيفة الأمريكية، وتضيف إن مفاوضات السلام انهارت في العام ألفين وأربعة عشر بعدها وسعت حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات في الضفة الغربية إلى حد يمكن أن يصير معه حل الدولتين مستبعدا ما يعني أن إسرائيل ستكون أمام خيارين إما دمج السكان الفلسطينيين أو ترحيلهم إلى مصر أو الأردن، تتابع الصحيفة وترجح أن تتخلى إسرائيل إما عن الهوية اليهودية أو عن الديموقراطية برفض إعطاء حق التصويت للفلسطينيين.
كيف تراجع ترامب عن تصريحاته حول المستوطنات والتي كان قد قال فيها إن البناء في المستوطنات لا يخدم السلام؟ يجيب صالح القلاب في الرأي الأردنية بالقول إنه إن صح فعلا تراجع ترامب عن هذه التصريحات فهذا يعني أن الولايات المتحدة التي هي الدولة الأعظم في العالم ستفقد مصداقيتها إذا بقي الرئيس الذي يحل الرقم خمسة وأربعين في تسلسل الرؤساء الأمريكيين يتصرف بهذه الطريقة المتأرجحة غير المستقرة حيث يقول أمرا في الصباح ويتخلى عنه في المساء حتى بالنسبة لقضايا العالم الكبرى التي من بينها القضية الفلسطينية.
المواقف الإسرائيلية الأمريكية تتناقض جذريا مع اتفاقات أوسلو ومع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة تقول افتتاحية صحيفة القدس الفلسطينية، وتعتبر هذه الصحيفة أن العرب والفلسطينيين يواجهون مرحلة جديدة وخطيرة تهدد الأرض والمستقبل وتقضي على كل حديث عن حقوق وعودة اللاجئين، وتربط الصحيفة هذه التحديات بالسياق الذي يمر به العالم العربي. العالم العربي غارق في جنون الحروب والدماء وصارت بعض دوله حليفة لإسرائيل في مواجهة إيران. وترى الصحيفة أن الفلسطينيين اليوم مطالبون بإعادة تقييم الوضع جذريا واتخاذ الموقف المطلوب. هذا الموقف قد يكون ربما التخلي عن حل الدولتين وربما أيضا تسليم مفاتيح السلطة كلها لإسرائيل.
هذا الرسم من صحيفة القدس العربي يصور الترحيب الذي خص به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تستأنف اليوم اجتماعات أستانة برعاية الأمم المتحدة وكل من روسيا وتركيا وإيران. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أكد أن هناك تكاملا بين مشاورات أستانة ومفاوضات جنيف التي ستقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. في صحيفة الحياة مقال ليزيد الصايغ يرى فيه أن النزاع المسلح في سوريا دخل مرحلته الأخيرة رغم أن القتال سيتواصل على الأرجح لعام أو عامين في أنحاء مختلفة من البلاد، كما ستمضي قدما أيضا المناورات السياسية المعقدة والتي يصعب التنبؤ بها بين القوى الخارجية. يرى كاتب هذا المقال أن المعارضة موجودة الآن على مسار لا يمكنها تغييره او قلب وجهته. المعارضة السورية موجودة بين خيارين هما الدمار أو الانخراط في هيئات الدولة المركزية التي لا يزال يرأسها الأسد.
صحيفة ذي إندبندنت البريطانية تنقل تصريحات عن وزير المالية العراقي السابق هوشيار زيباري مفادها أن مدينة الموصل ستدمر بالكامل خلال معركة تحريرها من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية. هذه المدينة التي كانت تضم مليوني نسمة سوف تصبح غير صالحة للسكن في الوقت الذي سيتم فيه طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، يقول هوشيار زيباري ويواصل إن القوات العراقية ستنتصر في نهاية المطاف غرب الموصل على التنظيم الإرهابي لكن الأخير سيقاتل إلى آخر رمق في مناطق آهلة بالسكان.
تتناول الصحف قضية اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام. صحيفة دي كوريا تايمز الكورية الجنوبية، تقول على الغلاف إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يظهر وحشية لا ترحم. وترى هذه الصحيفة أن عملية الاغتيال هذه تضع على المحك علاقات كوريا الشمالية بالصين لأن كيم جونغ نام كان تحت حماية بكين. أما صحيفة هانغ يوري فتكتب بدورها في الافتتاحية أنه إذا تأكد تورط بيونغ يونغ في عملية الاغتيال فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على علاقاتها مع دول الجوار، وسيصير موقف المجتمع الدولي حيال كوريا الشمالية أكثر سوءا. سلوك نظام بيونغ يونغ بعيد عن مطالب المجتمع الدولي تقول الصحيفة الكورية الجنوبية.
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