امرأة ستتولى منصب المحافظ لأول مرة في تاريخ مصر

أدت الخميس نادية عبده اليمين القانونية لتصبح محافظا للبحيرة وأول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث. وكانت عبده من بين تسعة وزراء وخمسة محافظين جدد أدوا اليوم اليمين أمام رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.

أدى تسعة وزراء وخمسة محافظين جدد اليمين القانونية اليوم الخميس أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحاليا تسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى كبح جماح الأسعار التي لم تنفك عن الارتفاع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وجاء في بيان رئاسي أن علي المصيلحي أدى اليمين وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ومحمد الشريف للتنمية المحلية وطارق شوقي للتربية والتعليم والتعليم الفني وعبد المنعم البنا للزراعة واستصلاح الأراضي وخالد عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي وهالة السعيد للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهشام عرفات للنقل وعمر مروان لشؤون مجلس النواب.

كما أدت اليمين سحر نصر بعد أن أضيفت وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي كانت تشغلها. وشمل تغيير المحافظين القليوبية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والوادي الجديد. وأدت اليمين نادية عبده محافظا للبحيرة لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث، ودرست عبده الهندسة.

وتجري مصر إصلاحات اقتصادية صعبة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت مواكب لتحرير سعر الصرف في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر بوضوح في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير / كانون الثاني 2017 مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت. كان سعر الدولار 8.8 جنيه قبل التعويم وبلغ نحو 20 جنيها بعد فترة من الوقت وتجاوز اليوم بقليل 16 جنيها. وشهدت حكومة إسماعيل التي تشكلت في 2015 تعديلا سابقا في مارس آذار.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 16/02/2017