الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

سوريا: الحلقة المفرغة!

للمزيد

حدث اليوم

حوار حصري مع خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

القضية الفلسطينية.. تصريحات ترامب حول حل الدولتين "لا معنى لها"!!

للمزيد

وجها لوجه

نزاع الصحراء الغربية.. البوليساريو والأمم المتحدة : بين الثقة والحذر!

للمزيد

النقاش

ترامب يستقبل نتانياهو: حل الدولتين بين قوسين؟

للمزيد

منتدى الصحافة

الإذاعة.. وسيلة إعلام لا غنى عنها؟ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

الإذاعة.. وسيلة إعلام لا غنى عنها؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي تعمق تصدع إدارة ترامب!!

للمزيد

وجها لوجه

تونس.. منظمة العفو تندد باستخدام " أساليب وحشية " في الحرب على الإرهاب

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

أميرال أمريكي سابق يرفض تولي منصب مستشار الأمن القومي لترامب

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/02/2017

أفادت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن الأميرال الأمريكي السابق روبرت هاروورد رفض منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رفض الأميرال السابق روبرت هاروورد منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت وسيلة إعلامية أمريكية الخميس.

وهاروورد كان من الأسماء التي تم التداول بها لخلافة مايكل فلين الذي اضطر إلى الاستقالة بسبب اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية. حيث قال هاروورد في بيان بثته قناة "سي إن إن"، إنه رفض هذا المنصب لأنه "لا يمكنه أن يقوم بهذا الالتزام".

للمزيد: نيويورك تايمز: "إف بي آي" استجوب مستشار الأمن القومي المستقيل

وتابع "هذا العمل يتطلب 24 ساعة في اليوم وتركيزا على مدى سبعة أيام في الأسبوع والتزاما للقيام بذلك في شكل صحيح. أنا حاليا لا يمكنني أن أقوم بهذا الالتزام".

ويذكر أن ترامب رد على التقارير الأخيرة التي نشرتها الصحافة، والمستندة إلى تسريبات تشير إلى اتصالات متكررة العام الماضي بين أعضاء من فريقه ومسؤولين مقربين من الكرملين. كما نفى الخميس أي تآمر مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، التي اتهمت خلالها الاستخبارات الروسية بقرصنة مقربين من منافسته هيلاري كلينتون.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/02/2017

  • الولايات المتحدة

    الولايات المتحدة: القاضي الفدرالي الذي علق مرسوم الهجرة يرفض تأجيل القضية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ترامب مستمر بالدفاع عن مرسوم الهجرة رغم "الصفعة" القضائية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    إدارة ترامب تدرس إمكانية إصدار مرسوم جديد حول الهجرة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي