الولايات المتحدة: مهاجرون يمتنعون عن العمل والدراسة احتجاجا على سياسة ترامب

دعا نشطاء إلى تنظيم "يوم بلا مهاجرين" في الولايات المتحدة الخميس، حيث أغلقت متاجر أبوابها وغاب تلاميذ عن فصولهم الدراسية فيما تظاهر الآلاف في عدة مدن أمريكية، وذلك احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين.

أغلقت متاجر أبوابها وغاب تلاميذ عن فصولهم الدراسية ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن بأنحاء مختلفة من الولايات المتحدة الخميس احتجاجا على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

ودعا نشطاء إلى "يوم بلا مهاجرين" لتسليط الضوء على أهمية المولودين خارج الولايات المتحدة الذين يمثلون 13 بالمئة من سكان البلاد أو أكثر من 40 مليون مواطن من الحاصلين على الجنسية الأمريكية.

وكان ترامب قد عبر خلال حملته الانتخابية عن رفضه للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليونا مركزا على المخاوف من الجريمة العنيفة بينما وعد ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد.

وفي حين لم يتسن تحديد عدد المشاركين في احتجاجات اليوم فإن الكثير من أصحاب المتاجر المتعاطفين مع القضية أغلقوا أبوابها وتنازل المهاجرون من الطبقة العاملة عن أجر اليوم.

قالت روزا كاسترو (13 عاما) وهي مواطنة أمريكية في ديترويت شاركت في مسيرة مع أختها التي تبلغ من العمر 26 عاما وهي واحدة من عدد من أفراد أسرتها لم يحصلوا على وثائق إقامة رسمية بعد ويساورها القلق بشأن المستقبل "قلت لمعلمة اللغة الإنكليزية إنني لن أذهب إلى المدرسة وقالت إنها متفهمة."

وعبرت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين عن قلقها بعد مداهمات الأسبوع الماضي أسفرت عن القبض على أكثر من 680 شخصا يشتبه أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.

ونظمت مسيرات وتجمعات للتعبير عن التضامن في مدن منها نورث كارولاينا وأوستن. وانضم الآلاف لمظاهرات في شيكاغو وديترويت. وفي واشنطن أغلق أكثر من 50 مطعما أبوابه بينها مطاعم فاخرة لكن الرابطة الوطنية للمطاعم انتقدت الامتناع عن العمل قائلة في بيان إن المنظمين "يعطلون أماكن عمل أمريكيين يكدون من أجل محاولة إعالة أسرهم".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 17/02/2017