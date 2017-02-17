اغتيال كيم جونغ-نام: كوالالمبور تطلب عينات من الحمض النووي للعائلة قبل تسليم جثمانه

هددت ماليزيا الجمعة بعدم تسليم جثمان الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى بلاده حتى تحصل على عينات من الحمض النووي لعائلة كيم، وحتى الانتهاء من كل إجراءات التحقيق.

أعلنت كوالالمبور الجمعة أنها لن تسلم جثمان الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الذي اغتيل في ماليزيا، قبل أن تقدم عائلته عينات من الحمض النووي، فيما يحاول أطباء شرعيون ماليزيون كشف ملابسات عملية الاغتيال التي استهدفت كيم جونغ-نام الاثنين ونسبتها سول إلى عملاء لكوريا الشمالية.

ويقوم هؤلاء الخبراء الجمعة بتحاليل لعينات من جثمان كيم جونغ-نام لمعرفة المادة السامة التي تم رشها على وجهه بينما كان يستعد لركوب طائرة في مطار كوالالمبور الدولي.

وأفاد مسؤولون ماليزيون أن دبلوماسيين كوريين شماليين اعترضوا على تشريح جثته، لكن كوالالمبور أصرت الجمعة على أنها لن تسلم جثمانه قبل الانتهاء من كل الإجراءات.

وصرح عبد السماح مات قائد شرطة ولاية سيلانغور حيث يقع المطار "حتى الآن لم يأت أحد من أفراد عائلته وأقربائه للمطالبة بالجثة. نحن بحاجة إلى عينات من الحمض النووي لأحد أفراد العائلة لنتمكن من تأكيد هوية المتوفي".

مضيفا أن "كوريا الشمالية قدمت طلبا لاستعادة الجثمان، لكن قبل تسليمه نحن بحاجة للتعرف على الجثة".

من جهتها، تستجوب الشرطة امرأتين يشتبه بعلاقتهما باغتيال كيم، تحمل واحدة جواز سفر فيتناميا والثانية جواز سفر أندونيسيا. كما تستجوب ماليزيا هو صديق المرأة الثانية.

وكانت امرأتان هاجمتا كيم جونغ-نام (45 عاما) الاثنين ورشتا سائلا على وجهه على ما يبدو، في قاعة المسافرين في المطار حيث كان يستعد ليستقل طائرة إلى ماكاو المنطقة الإدارية التابعة للصين، حيث أمضى سنوات عديدة في المنفى.

وشكا الرجل من صداع شديد بعد ذلك وأخذ يصرخ من الألم وتوفي خلال نقله إلى المستشفى.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/02/2017