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أوروبا

ميركل تناشد الدول عدم الانطواء على نفسها لمواجهة التهديدات العالمية

© أ ف ب / أرشيف | المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

فيديو وسيم الأحمر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/02/2017

ناشدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول عدم الانطواء على نفسها بهدف التصدي للتهديدات العالمية، مؤكدة أن أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة، وكان ذلك السبت خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدول إلى مقاومة إغراء الانطواء على النفس لمواجهة التهديدات العالمية، بينما يشهد الغرب صعودا في النزعات القومية.

وقالت ميركل في مؤتمر الأمن في ميونيخ "في سنة نستشعر فيها تحديات غير معقولة (...) هل سنواصل التحرك معا أو سنسقط في أدوارنا الفردية؟ أدعوكم (...) إلى العمل بشكل يسمح لنا بأن نجعل معا العالم أفضل".

وتابعت مرارا أمام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والنخبة العالمية الدبلوماسية والعسكرية، أن أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة.

وقد أكد بنس أن التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها "ثابت" لكنه دعاهم إلى "بذل المزيد من الجهود"،كما فعل قبله وزير الدفاع جيمس ماتيس خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي ووزير الخارجية ريكس تيلرسون أثناء مجموعة العشرين في بون.

وأوضحت ميركل "أريد القول بكل صراحة إن الأوروبيين لا يستطيعون متابعة المعركة ضد الإرهاب الإسلامي حتى النهاية. نحن بحاجة إلى قوة الولايات المتحدة".

وشددت على أنه يتعين على القوى الغربية في مكافحة التهديد الجهادي السعي إلى مزيد من التعاون مع روسيا من دون تقديم تنازلات في أوكرانيا حيث تدعم موسكو المتمردين الانفصاليين، حسب قولها.

وتابعت ميركل "يجب علينا التوصل إلى أرضية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. أعتقد أن للروس والغربيين في هذه النقطة بالضبط المصالح ذاتها".

أما بالنسبة للدول العربية، فقد اعتبرت ميركل أن مشاركتها أساسية في التحالف ضد الجهاديين. وقالت "أعتقد أن هذه الدول تحديدا يمكنها القول بوضوح إن الإسلام ليس سبب الإرهاب، وإنما هو نسخة منحرفة من الإسلام".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/02/2017

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