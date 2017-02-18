إسبانيا: عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع برشلونة للمطالبة باستقبال المهاجرين

تظاهر نحو 160 ألف شخص السبت في شوارع برشلونة لمطالبة سلطات بلادهم باستقبال آلاف اللاجئين. وبموجب تعهداتها للاتحاد الأوروبي، على إسبانيا أن تستقبل 16 ألف طالب لجوء سبق أن تم استقبالهم في دول أخرى اعتبارا من 2015. لكن 1100 منهم وصلوا حتى الآن إلى البلاد.

نحو 160 ألف شخص تظاهروا السبت في برشلونة للمطالبة بأن تستقبل إسبانيا "اعتبارا من الآن" آلاف اللاجئين كما تعهدت في 2015 بحسب أرقام للشرطة البلدية.

وكانت رئيسة البلدية اليسارية لثاني مدن إسبانيا ادا كولو دعت المتظاهرين إلى "النزول إلى الشارع بأعداد كبيرة" في إطار هذه المسيرة بعنوان "نريد أن نستقبل".

"لا أعذار فلنستقبل الآن"

وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها "لا أعذار فلنستقبل الآن" و"بلادنا هي بلادكم".

وبموجب تعهداتها للاتحاد الأوروبي، على إسبانيا أن تستقبل 16 ألف طالب لجوء سبق أن تم استقبالهم في دول أخرى اعتبارا من 2015. لكن 1100 منهم وصلوا حتى الآن إلى البلاد.

وتظاهر جاسينت كوميل (62 عاما) مع أفراد أسرته وأصدقائه وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "لم تتخذ أوروبا خطوات كافية خصوصا إسبانيا". وأضاف "نطالب بحد أدنى من الكرامة، بأن يصل هذا العدد من اللاجئين" مؤكدا أن "كل شيء جاهز في كاتالونيا لاستقبالهم".

وانتهت التظاهرة رمزيا على ضفاف المتوسط حيث قضى أكثر من خمسة آلاف مهاجر في 2016. وألقى عدد من الأشخاص كلمات نقلها التلفزيون الكاتالوني مباشرة.

والأربعاء، اعتبرت ميرسي كونيسا رئيسة إقليم برشلونة أن "من المعيب" أن تستقبل إسبانيا ألف لاجىء فقط. وإلى جانب رؤساء بلديات مدن كاتالونيا، طالبت المفوضية الأوروبية "بأن تعاقب بشدة" الدول التي لا تفي تعهداتها في هذا المضمار.

وكانت برشلونة قدمت اعتبارا من آب/اغسطس 2015 خطة لاستقبال لاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان وإريتريا.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/02/2017