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الشرق الأوسط

العراق: التحالف الدولي يعلن تدمير مركز قيادة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في الموصل

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/02/2017

تضمن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق السبت، أن قواته نجحت في تدمير مركز قيادة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الموصل.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة السبت أن قواته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي بغرب مدينة الموصل العراقية والذي يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لتنظيم "الدولة الإسلامية". فيما أعلنت الجماعة المتشددة رواية مختلفة قائلة في بيان على الإنترنت إن الضربة التي نفذت الجمعة قتلت 18 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال وأصابت 47 شخصا.

ولا تتمكن وسائل الإعلام المستقلة من دخول الشطر الغربي من الموصل أو أي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من العراق وسوريا.

للمزيد: ريبورتاج حصري- الموصل: حرب شوارع

ويذكر أن عناصر التنظيم المتشدد محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعد أن تمكنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة تطوق المدينة، من طردهم من الشطر الشرقي في المرحلة الأولى من عملية الموصل والتي
انتهت الشهر الماضي.

واتهم التحالف تنظيم "لدولة الإسلامية" باستخدام المبنى المكون من خمسة طوابق كمركز للقيادة والتحكم. وقال بيان للتحالف "تمكن التحالف من خلال جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من معرفة أن "’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع."

وجاءت الضربة في أعقاب تقارير أفادت بأن المتشددين يندسون بين المدنيين على الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافهم.

فرانس 24/ رويترز

 

نشرت في : 18/02/2017

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