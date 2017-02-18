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أمريكا

آلاف المكسيكيين يشكلون "جدارا بشريا" على الحدود الأمريكية تنديدا بسياسة ترامب

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/02/2017

تجمع آلاف المكسيكيين الجمعة وشكلوا "جدارا بشريا" على طول الحدود مع الولايات المتحدة تنديدا بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء مسألة الهجرة.

شكل آلاف المكسيكيين الجمعة "جدارا بشريا" على طول الحدود مع الولايات المتحدة، احتجاجا على الجدار الحدودي الذي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاءه. وجمعت هذه التظاهرة، التي نظمتها السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، العديد من الطلاب في سيوداد خواريز (شمال)، فضلا عن سياسيين وقادة محليين.

وهتف الطالب كريستيان راميريز، البالغ من العمر 15 عاما "ها هو حائطك!"، وقد حمل في يده زهرة على غرار العديد من رفاقه. وصرخ "ما رأيك لو قمنا به هكذا (الحائط)، بدلا من وضع الإسمنت والحديد؟".

وتحت أنظار دورية حدودية أمريكية، شكل المتظاهرون سلسلة بشرية على طول حوالي 1,5 كلم، ممسكين بأيدي بعضهم، وقد لف عدد منهم أنفسهم بأعلام مكسيكية أو ارتدوا ملابس بيضاء.

وقال أوسكار ليسير المولود في المكسيك وهو رئيس بلدية مدينة إل باسو الأمريكية الحدودية على الجانب الآخر من سيوداد خواريز، أمام المتظاهرين "سيوداد خواريز وإل باسو مدينة واحدة، لن نكون أبدا منفصلين". ودعا إلى النضال من أجل الوحدة التي تميز المناطق الحدودية.

وقال رئيس بلدية سيوداد خواريز، أرماندو كابادا، الذي كان أيضا موجودا خلال التظاهرة، إن "ترامب يثير الخوف لدى مواطنينا في الولايات المتحدة، يجب علينا أن نظهر التضامن معهم ونؤكد لهم دعمنا. إذا تم طردهم، سنستقبلهم بأذرع مفتوحة".

وعلى بعد 1200 كلم من المكان، على ساحل المحيط الهادئ، تجمع نحو خمسين شخصا مساء على الحدود بين مدينة تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأميركية، للتنديد أيضا بمشروع الجدار.

 

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 18/02/2017

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