الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

سعد الدين العثماني.. المغرب يعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة

للمزيد

ريبورتاج

ألمانيا.. اليد العاملة عملة نادرة في جنوب البلاد !

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

"الفريكست".. سيناريو ممكن أم مبالغ فيه من قبل الأسواق؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كندا-الاتحاد الأوروبي.. اتفاق للتبادل الحر في زمن عودة الحمائية

للمزيد

أسبوع في العالم

الولايات المتحدة: ترامب.. ما الذي يعيق تشكيل الفريق؟

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل- فلسطين: هل دفنت واشنطن حل الدولتين؟

للمزيد

ضيف اليوم

قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين.. مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة في الصدارة

للمزيد

الدوريات

عاصفة ترامب في البيت الأبيض!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

مستشار الأمن القومي الأمريكي كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

كوريا الجنوبية: السلطات تستجوب رئيس سامسونغ بعد ليلة قضاها في السجن

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس مجموعة سامسونغ جاي واي لي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/02/2017

استجوبت السلطات الكورية الجنوبية السبت رئيس مجموعة سامسونغ بعد ليلة قضاها في حبس انفرادي في مركز سول، وتورط جاي واي. لي في تهم فساد من بينها تقديم رشوة لصديقة مقربة من رئيسة البلاد مقابل مزايا حكومية.

 اقتادت السلطات الكورية الجنوبية السبت رئيس مجموعة سامسونغ موثوق اليدين بحبل أبيض لاستجوابه أمام القضاء بعد أن أمضى ليلة في حبس انفرادي، وقد ألقي القبض على جاي واي. لي أمس الجمعة فيما يتعلق باتهامات بأنه لعب دورا في فضيحة فساد أدت إلى اتخاذ قرار بمساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي تمهيدا لعزلها.

ويقدر صافي ثروة لي البالغ من العمر 48 عاما والذي يرأس أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية وشاشات العرض التلفزيوني ورقائق الذاكرة بنحو 6.2 مليار دولار.

ووصل لي إلى مكتب الادعاء حوالي الساعة 2:20 ظهرا (05:20 صباحا بتوقيت غرينتش) حليق الذقن وبلا أي تعبيرات ظاهرة. وكان يرتدي بدلة داكنة وقميصا أبيض بلا رابطة عنق بينما كان مسؤولون يقتادونه من حافلة صغيرة تابعة لوزارة العدل.

ويتهم مكتب المدعي الخاص لي بتقديم رشوة لصديقة مقربة من الرئيسة مقابل مزايا حكومية تتيح له السيطرة على المجموعة. وقال المكتب أمس الجمعة إنه سيوجه له اتهامات تشمل الرشوة والاحتيال وإخفاء أصول في الخارج والحنث باليمين.

وقضى لي الليلة الماضية في حبس انفرادي في مركز سول الذي يقع على مشارف العاصمة.

وقال لي كيو-تشول المتحدث باسم الادعاء الخاص أمس إن المسؤولين يعملون على استكمال النقاط المنقوصة في تحقيقهم في القضية لكنه لم يذكر تفاصيل.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يعطل احتجاز لي العمليات اليومية في شركات سامسونغ التي يديرها مديرون على قدر عال من الاحترافية، يقول خبراء إن هذا قد يعرقل عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية في أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية.

وتمر المجموعة حاليا بعملية إعادة هيكلة لتمهيد السبيل أمام سيطرة لي عليها بعد عجز والده عن إدارة العمل إثر إصابته بأزمة قلبية في 2014.

 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 18/02/2017

  • كوريا الجنوبية

    كوريا الجنوبية-فضائح: رئيسة الجمهورية استشارت إحدى صديقاتها في أمور البلاد

    للمزيد

  • كوريا الشمالية

    نائب سفير كوريا الشمالية في بريطانيا ينشق ويلجأ إلى كوريا الجنوبية

    للمزيد

  • كوريا الجنوبية

    كوريا الجنوبية تقوم بتدريبات بالذخيرة الحية في بحر اليابان

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي