كوريا الجنوبية: السلطات تستجوب رئيس سامسونغ بعد ليلة قضاها في السجن

استجوبت السلطات الكورية الجنوبية السبت رئيس مجموعة سامسونغ بعد ليلة قضاها في حبس انفرادي في مركز سول، وتورط جاي واي. لي في تهم فساد من بينها تقديم رشوة لصديقة مقربة من رئيسة البلاد مقابل مزايا حكومية.

اقتادت السلطات الكورية الجنوبية السبت رئيس مجموعة سامسونغ موثوق اليدين بحبل أبيض لاستجوابه أمام القضاء بعد أن أمضى ليلة في حبس انفرادي، وقد ألقي القبض على جاي واي. لي أمس الجمعة فيما يتعلق باتهامات بأنه لعب دورا في فضيحة فساد أدت إلى اتخاذ قرار بمساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي تمهيدا لعزلها.

ويقدر صافي ثروة لي البالغ من العمر 48 عاما والذي يرأس أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية وشاشات العرض التلفزيوني ورقائق الذاكرة بنحو 6.2 مليار دولار.

ووصل لي إلى مكتب الادعاء حوالي الساعة 2:20 ظهرا (05:20 صباحا بتوقيت غرينتش) حليق الذقن وبلا أي تعبيرات ظاهرة. وكان يرتدي بدلة داكنة وقميصا أبيض بلا رابطة عنق بينما كان مسؤولون يقتادونه من حافلة صغيرة تابعة لوزارة العدل.

ويتهم مكتب المدعي الخاص لي بتقديم رشوة لصديقة مقربة من الرئيسة مقابل مزايا حكومية تتيح له السيطرة على المجموعة. وقال المكتب أمس الجمعة إنه سيوجه له اتهامات تشمل الرشوة والاحتيال وإخفاء أصول في الخارج والحنث باليمين.

وقضى لي الليلة الماضية في حبس انفرادي في مركز سول الذي يقع على مشارف العاصمة.

وقال لي كيو-تشول المتحدث باسم الادعاء الخاص أمس إن المسؤولين يعملون على استكمال النقاط المنقوصة في تحقيقهم في القضية لكنه لم يذكر تفاصيل.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يعطل احتجاز لي العمليات اليومية في شركات سامسونغ التي يديرها مديرون على قدر عال من الاحترافية، يقول خبراء إن هذا قد يعرقل عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية في أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية.

وتمر المجموعة حاليا بعملية إعادة هيكلة لتمهيد السبيل أمام سيطرة لي عليها بعد عجز والده عن إدارة العمل إثر إصابته بأزمة قلبية في 2014.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 18/02/2017