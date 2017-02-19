ترامب يختلق اعتداء في السويد ليبرر سياسته المناهضة للمهاجرين

خلال خطاب حماسي بفلوريدا السبت أمام أنصاره، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اعتداء وقع مساء الجمعة في السويد البلد المضياف للاجئين، في إطار دفاعه عن سياسته المناهضة للمهاجرين... ليتبين أن السويد لم تشهد أي اعتداء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حماسي بفلوريدا أمام أنصار له مساء السبت إن استقبال اللاجئين أمر خطر بدليل أن السويد البلد المضياف للاجئين، تعرض لاعتداء ... ليتبين أن السويد لم تشهد أي اعتداء.

وقال ترامب "انظروا إلى ما يحدث في ألمانيا، انظروا إلى ما حدث مساء أمس (الجمعة) في السويد. السويد، من كان يصدق ذلك؟. لقد استقبلوا عددا كبيرا من اللاجئين والآن باتت لديهم مشاكل ما كانت تخطر في بالهم".

كما أشار في خطابه إلى الاعتداءات التي وقعت في بروكسل وباريس ونيس.

"السويد؟ اعتداء؟ ماذا دخن؟" ترامب

ورفضت متحدثة باسم ترامب الرد في مرحلة أولى على استفسار وكالة الأنباء الفرنسية بشأن ما قاله الرئيس عن السويد.

وطلبت وزارة الخارجية السويدية من سفارتها في واشنطن الاستفسار عن الأمر. وقالت كاترينا اكسلسون المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد اتصلنا بوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على إيضاح".

وسرعان ما سرت المعلومة الخاطئة على موقع تويتر مع هاشتاغ "مساء أمس في السويد" و"حادث في السويد".

ورد رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت بحدة على تصريحات ترامب متسائلا "السويد؟ اعتداء؟ ماذا دخن؟" ترامب.

ونقل غونر هوكمارك النائب الأوروبي السويدي تغريدة لأحد مواطنيه قال فيها ساخرا "مساء أمس في السويد سقط سندويتش ابني في النار بينما كان في مخيم كشفي. إنه لأمر حزين".

وتساءل النائب في تعليق له، مكملا في السخرية "لكن كيف أمكنه (ترامب) أن يعرف بالأمر؟".

وسخرت تغريدات أخرى من ترامب تحت عنوان "خطة سرية لاعتداء في السويد" مرفقة بتعليمات عن كيفية تركيب أثاث لشركة إيكيا السويدية الشهيرة.

وتلقى موقع "ناشونال سويدين" الرسمي الذي يتولاه كل أسبوع مواطن، نحو 800 سؤال بهذا الشأن في أربع ساعات.

وردت المسؤولة عن الموقع لهذا الأسبوع وهي تعمل في مكتبة وربة أسرة "كلا، لم يحدث شيء من هذا القبيل في السويد. لم يحدث هجوم إرهابي البتة".

وهي ليست المرة الأولى يشير فيها أعضاء في إدارة ترامب إلى هجمات إرهابية لم تحدث ثم يتداركون أن الأمر زلة لسان.

وفي هذا السياق أشارت كيليان كونواي مستشارة ترامب إلى ما سمته "مجزرة بولينغ غرين" في مقابلة. ثم أوضحت لاحقا أنها كانت تقصد "إرهابيي بولينغ غرين" وهما عراقيان حاولا في 2011 إرسال مال وأسلحة إلى القاعدة.

كما أشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ثلاث مرات في أسبوع إلى اعتداء وقع في أتلانتا (جورجيا) قبل أن يتذكر أن الاعتداء وقع في أورلاندو بفلوريدا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 19/02/2017