ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة والمكسيك

قامت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك بترحيل مئات المهاجرين الكوبيين، وذلك منذ انتهاء العمل بسياسة أمريكية متبعة تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين، وفق ما أوردت وسائل إعلام كوبية.

قالت وسائل إعلام كوبية السبت أن أكثر من 680 كوبيا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى كوبا منذ وقف العمل في كانون الثاني/يناير بسياسة أمريكية متبعة منذ عقود تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين.

وتضمن تقرير كوبي رسمي أن 683 شخصا أعيدوا إلى الجزيرة من الولايات المتحدة، أو من المكسيك أو جزر باهاماس أو كايمان حيث كانوا يعبرون في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة.

ويذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما ألغى في 12 كانون الثاني/يناير قبل مغادرته البيت الأبيض وبمفعول فوري سياسة بدأت العام 1995 تقضي بمنح الكوبيين إذنا بدخول الولايات المتحدة بشكل شبه فوري في حال وطئت أقدامهم الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن وضع تأشيراتهم. أما الكوبيون الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة بحرا فقد كانوا يرغمون على العودة.

وبات المهاجرون الكوبيون الذين يصلون عبر الحدود البرية يعاملون بالطريقة نفسها المتبعة مع الذين يصلون بحرا،إذ يمكن إعادتهم إلى كوبا إلا إذا تمكنوا من إقناع السلطات الأمريكية بأنهم يخشون الاضطهاد في حال العودة.

وجاء قرار أوباما قبل أيام من تولي خلفه دونالد ترامب الحكم في 20 كانون الثاني/يناير. وكان الأخير قد تعهد خلال حملته بمحاربة الهجرة غير الشرعية منتقدا الاتفاق الكوبي الأمريكي لتطبيع العلاقات.

وأوردت وسائل الإعلام الكوبية أن الولايات المتحدة رحلت 40 كوبيا في رحلات جوية تجارية، و75 عن طريق البحر. كما وصل مبعدان إلى كوبا في طائرة خاصة الجمعة، بحسب صحيفة غرانما وموقع كوباديبايت الإلكتروني.

كما أبعدت المكسيك 264 كوبيا ومنعت دخول 144 آخرين كانوا يحاولون الدخول خلسة عبر المطارات، كما أبعدت جزر باهامس وكايمان 156 شخصا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/02/2017