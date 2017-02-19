الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

سعد الدين العثماني.. المغرب يعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة

للمزيد

ريبورتاج

ألمانيا.. اليد العاملة عملة نادرة في جنوب البلاد !

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

"الفريكست".. سيناريو ممكن أم مبالغ فيه من قبل الأسواق؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كندا-الاتحاد الأوروبي.. اتفاق للتبادل الحر في زمن عودة الحمائية

للمزيد

أسبوع في العالم

الولايات المتحدة: ترامب.. ما الذي يعيق تشكيل الفريق؟

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل- فلسطين: هل دفنت واشنطن حل الدولتين؟

للمزيد

مراسلون

تايلاند تبكي الملك

للمزيد

ضيف اليوم

قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين.. مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة في الصدارة

للمزيد

الدوريات

عاصفة ترامب في البيت الأبيض!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة والمكسيك

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/02/2017

قامت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك بترحيل مئات المهاجرين الكوبيين، وذلك منذ انتهاء العمل بسياسة أمريكية متبعة تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين، وفق ما أوردت وسائل إعلام كوبية.

قالت وسائل إعلام كوبية السبت أن أكثر من 680 كوبيا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى كوبا منذ وقف العمل في كانون الثاني/يناير بسياسة أمريكية متبعة منذ عقود تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين.

وتضمن تقرير كوبي رسمي أن 683 شخصا أعيدوا إلى الجزيرة من الولايات المتحدة، أو من المكسيك أو جزر باهاماس أو كايمان حيث كانوا يعبرون في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة.

ويذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما ألغى في 12 كانون الثاني/يناير قبل مغادرته البيت الأبيض وبمفعول فوري سياسة بدأت العام 1995 تقضي بمنح الكوبيين إذنا بدخول الولايات المتحدة بشكل شبه فوري في حال وطئت أقدامهم الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن وضع تأشيراتهم. أما الكوبيون الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة بحرا فقد كانوا يرغمون على العودة.

وبات المهاجرون الكوبيون الذين يصلون عبر الحدود البرية يعاملون بالطريقة نفسها المتبعة مع الذين يصلون بحرا،إذ يمكن إعادتهم إلى كوبا إلا إذا تمكنوا من إقناع السلطات الأمريكية بأنهم يخشون الاضطهاد في حال العودة.

وجاء قرار أوباما قبل أيام من تولي خلفه دونالد ترامب الحكم في 20 كانون الثاني/يناير. وكان الأخير قد تعهد خلال حملته بمحاربة الهجرة غير الشرعية منتقدا الاتفاق الكوبي الأمريكي لتطبيع العلاقات.

وأوردت وسائل الإعلام الكوبية أن الولايات المتحدة رحلت 40 كوبيا في رحلات جوية تجارية، و75 عن طريق البحر. كما وصل مبعدان إلى كوبا في طائرة خاصة الجمعة، بحسب صحيفة غرانما وموقع كوباديبايت الإلكتروني.

كما أبعدت المكسيك 264 كوبيا ومنعت دخول 144 آخرين كانوا يحاولون الدخول خلسة عبر المطارات، كما أبعدت جزر باهامس وكايمان 156 شخصا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/02/2017

  • دبلوماسية

    فيليب هاموند في زيارة لكوبا هي الأولى لمسؤول حكومي بريطاني منذ 1959

    للمزيد

  • كوبا

    فيدل كاسترو يسخر من عبارات "الشقيق أوباما" الرنانة في هافانا

    للمزيد

  • كوبا

    راؤول كاسترو يرفض الإقرار بوجود سجناء سياسيين في كوبا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي