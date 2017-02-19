الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

سعد الدين العثماني.. المغرب يعيش لحظة تاريخية غير مسبوقة

للمزيد

ريبورتاج

ألمانيا.. اليد العاملة عملة نادرة في جنوب البلاد !

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

"الفريكست".. سيناريو ممكن أم مبالغ فيه من قبل الأسواق؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كندا-الاتحاد الأوروبي.. اتفاق للتبادل الحر في زمن عودة الحمائية

للمزيد

أسبوع في العالم

الولايات المتحدة: ترامب.. ما الذي يعيق تشكيل الفريق؟

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل- فلسطين: هل دفنت واشنطن حل الدولتين؟

للمزيد

مراسلون

تايلاند تبكي الملك

للمزيد

ضيف اليوم

قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين.. مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة في الصدارة

للمزيد

الدوريات

عاصفة ترامب في البيت الأبيض!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

ثقافة

فيلم حول المعتقلين الفلسطينيين يفوز بجائزة أفضل وثائقي في مهرجان برلين السينمائي

© صورة ملتقطة من مقطع من فيلم "اصطياد أشباح"

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/02/2017

توج الفيلم الفلسطيني "اصطياد أشباح" الذي يحكي معاناة معتقلين فلسطينيين سابقين في سجون إسرائيلية مساء السبت بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين للفيلم في دورته السابعة والستين.

عادت جائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والستين لمهرجان برلين للفيلم مساء السبت للفيلم الفلسطيني "اصطياد أشباح" الذي يشكل تجربة سينمائية على شكل علاج جماعي لمعتقلين فلسطينيين سابقين في سجون إسرائيلية.

وقد قدم الفيلم وهو العمل الطويل الثاني للمخرج الفلسطيني رائد انضوني في عرض أول في المهرجان وهو يعيد بناء سجن المسكوبية الإسرائيلي الشهير في مرآب في رام الله في الضفة لغربية المحتلة.

ومن خلال تولي أدوار، يستعيد المعتقلون السابقون تجربة الاعتقال بما في ذلك التعذيب الذي تعرضوا له.

وقال المخرج لدى تسلمه جائزته مساء السبت "اعمل مع اشخاص يعيشون في مكان قاتم جدا وانتم تكرمونهم بفضل الضوء" الذي تلقونه عليهم.

وقد أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقال أحد المشاركين في الفيلم بعد التصوير على ما قال المخرج لوكالة الأنباء الفرنسية خلال المهرجان.

وقد قرر معتقل سابق آخر الانسحاب من تصوير الفيلم بعدما اضطرب كثيرا جراء إعادة تمثيل ما حصل له بأدق التفاصيل.

وأوضح أنضوني بعد عرض فيلمه في مهرجان برلين "استخدمت كل ما هو متاح لمساعدتهم على ان يغوصوا في اللاوعي ليزيلوا طبقة وراء طبقة كل ما يكبتونه وينبذونه وقلت لهم ان كان الامر قاسيا جدا عليهم فبامكانهم الانسحاب (..) وقد استعنت خلال التصوير بمعالجين نفسيين".

وقد اعتقل المخرج البالغ 45 عاما شخصيا في هذا السجن الإسرائيلي تحت الأرض في القدس.

وتعتقل إسرائيل آلاف الفلسطينيين إداريا من دون توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 19/02/2017

  • مهرجان برلين السينمائي

    فيلم "نحبك هادي": أزمة الاختيار عندما يكون الفرد منصهرا في منظومة

    للمزيد

  • أيام قرطاج السينمائية

    فيلم "بيدون 2": تركيب أزمة تسائل جسد التونسيين وفراغ النظام

    للمزيد

  • تونس - سينما

    تونس في أوج "أيام قرطاج السينمائية" ... والسياسية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي